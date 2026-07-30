Patientenzentrierte MR-Geräte und -Lösungen
Bei Philips ist es unsere Mission, schnelle, vollautomatisierte und personalisierte MRT-Untersuchungen für jeden Patienten und jede Patientin zu ermöglichen und dabei verantwortungsbewusst gegenüber unserem Planeten und der Gesellschaft zu handeln. Durch KI-gestützte, intelligente, vernetzte Bildgebung, optimierte Arbeitsabläufe und integrierte klinische Lösungen steigern wir die Effizienz Ihrer MRT-Abteilung, verbessern das Erlebnis für Patient*innen und Mitarbeitende und liefern hochwertige diagnostische Ergebnisse.
Entdecken Sie unser umfangreiches Produktportfolio an klinischen MR-Applikationen und finden Sie die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse.
Rüsten Sie Ihr bestehendes MRT mit einem Philips SmartPath-Upgrade auf die neueste Technologie auf.
Entdecken Sie nachhaltige und kosteneffiziente, refurbished MR-Systeme, die Neugeräten in nichts nachstehen.
Mit unseren MR-Services werden Ihre Systeme gewartet und optimiert. Gleichzeitig helfen wir Ihnen dabei, die klinischen, betrieblichen und finanziellen Ziele Ihrer Organisation zu erreichen sowie die Zufriedenheit des Personals und der Patient*innen zu verbessern.
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