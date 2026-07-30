Bei Philips ist es unsere Mission, schnelle, vollautomatisierte und personalisierte MRT-Untersuchungen für jeden Patienten und jede Patientin zu ermöglichen und dabei verantwortungsbewusst gegenüber unserem Planeten und der Gesellschaft zu handeln. Durch KI-gestützte, intelligente, vernetzte Bildgebung, optimierte Arbeitsabläufe und integrierte klinische Lösungen steigern wir die Effizienz Ihrer MRT-Abteilung, verbessern das Erlebnis für Patient*innen und Mitarbeitende und liefern hochwertige diagnostische Ergebnisse.