Upgraden Sie Ihr bestehendes MRT-System, um dessen Anwendungsdauer zu verlängern und Zugriff auf die neueste Technologie zu erhalten, die Ihre klinischen Ergebnisse verbessert.
Das Philips SmartPath-Programm verlängert die Anwendungsdauer Ihres MRT, reduziert Ausfallzeit in Ihrer MRT-Abteilung und senkt die Gesamtkosten. Upgraden Sie Ihr bestehendes MRT-System ganz einfach mit der neuesten Technologie für dauerhaften Erfolg. Bringen Sie Ihr zuverlässiges Philips-MRT auf den neuesten Stand, als wäre es ein neues Gerät, und steigern Sie Effizienz sowie Wert.
Upgrade auf einen automatisierten, patientenzentrierten Workflow mit KI
In zehn Tagen zu einem System für die nächsten Jahre – das nenne ich Zukunftssicherheit im Turboverfahren.