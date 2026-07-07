Die Wiederverwendung Ihres vorhandenen Magneten erspart die Verzögerungen und Kosten, die mit der Installation eines neuen Magneten verbunden sind, wie etwa dem Aufbrechen von Wänden und Decken sowie dem Einsatz von Schwerlastkränen für den Transport des Magneten in und aus dem Krankenhaus. Das MR SmartPath-Upgrade kann gegenüber der Installation eines neuen MR-Systems bis zu 17 Tage Ausfallzeit einsparen und sorgt so für einen bedeutenden positiven Einfluss auf Ihr Betriebsergebnis.