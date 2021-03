Zahnbürste mit Köpfchen: Die neue Philips Sonicare DiamondClean Smart denkt mit beim Zähneputzen

Hamburg – Hier ist der Name Programm: Die Philips Sonicare DiamondClean Smart sorgt dank smartem Bürstenkopf und vielen cleveren Funktionen für eine korrekte Zahn- und Mundpflege und glänzt dabei selbst im stilvollen Design. Dank App-Vernetzung hilft die Zahnbürste ihren Nutzern dabei, die eigenen Mundhygiene-Gewohnheiten dauerhaft zu verbessern – ganz auf deren individuelle Bedürfnisse abgestimmt. Dafür kombiniert sie die Vorteile der Schalltechnologie mit einer neuen Sensortechnologie und gibt so mithilfe der App Feedback zur individuellen Zahnputztechnik. Sie weist daraufhin hin, wenn zu stark geschrubbt, zu viel Druck ausgeübt oder bestimmte Stellen im Mund beim Putzen ausgelassen werden. Darüber hinaus wählt die schlaue Schallzahnbürste nach Aufstecken des jeweiligen Bürstenkopfes das optimale Reinigungsprogramm, die richtige Intensität und informiert den Nutzer sobald es Zeit ist, den Bürstenkopf auszutauschen. Das neueste Mitglied der DiamondClean-Familie des Gesundheitskonzerns Philips ist ab September im Handel erhältlich. Darunter auch das Top-Modell HX9954/53 in der Sonderfarbe Lunar-Blau.

„Auch wenn wir beim Zahnarztbesuch regelmäßig Informationen zur richtigen Handhabung erhalten – mit der Zeit schleichen sich bei vielen Menschen Nachlässigkeiten in der alltäglichen Mundhygiene ein“, so Dimitri Ternovoj, Senior Marketing Manager Oral Healthcare bei Philips. „Um die Pflege-Gewohnheiten unserer Nutzer langfristig zu verbessern, geben wir ihnen eine clevere Schallzahnbürste an die Hand, die sie beim Erlernen und Erhalten der optimalen Routine unterstützt. Gepaart mit unserer innovativen Sonicare Schalltechnologie und der dynamischen Flüssigkeitsströmung vereint die Sonicare DiamondClean Smart überragende Leistung mit personalisiertem Coaching“, so Ternovoj weiter.

Personal Coach mit Borsten

Dank intelligenter Sensortechnologie und Vernetzung via App leistet die Sonicare DiamondClean Smart Hilfestellung zur korrekten Pflege-Routine und ermöglicht dem Nutzer, in Echtzeit mögliche Fehler zu korrigieren. So ist die Sonicare DiamondClean Smart mit einer intuitiven Andruckkontrolle ausgestattet: Wird beim Putzen zu viel Druck ausgeübt, vibriert der Griff leicht und der stylische Lichtring am unteren Ende des Griffs blinkt auf. Ist das Smartphone via Bluetooth mit der Schallzahnbürste verbunden, weist zusätzlich die App darauf hin, wenn bestimmte Zahnflächen zu intensiv oder druckvoll geputzt oder gar ausgelassen werden. Darüber hinaus stellt der SmartTimer sicher, dass die von Dentalexperten empfohlene Putzdauer von zwei Minuten eingehalten wird und der BrushPacer zeigt an, wann es Zeit ist, zum nächsten Kiefer-Segment zu wechseln.

Bürsten mit Köpfchen

Die smarte Sonicare verfügt über drei verschiedene Bürstenköpfe: zur Plaque-Entfernung (Premium Plaque Defense), Reinigung und Pflege des Zahnfleisches (Premium Gum Care) und Aufhellung der Zähne (Premium White). Sie sind mit einer Mikrochip-Erkennungstechnologie ausgestattet. Nach dem Aufstecken auf das Handstück wählt die Schallzahnbürste automatisch den passenden Putzmodus (Clean, White, Gum Health, Deep Clean Tongue Care) und schlägt eine der drei Intensitätsstufen vor. Auf Wunsch können diese verändert werden. Der TongueCare+-Aufsatz zur Zungenreinigung entfernt sanft geruchsbildende Bakterien und sorgt so für ein lang anhaltendes, frisches Mundgefühl[1].

Gründliche Reinigung in „Schallgeschwindigkeit“

Die innovative Sonicare Schalltechnologie mit bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen in der Minute erzeugt eine dynamische Flüssigkeitsströmung. Dies unterstützt die Reinigung der Zahnzwischenräume und die Erhaltung der Gesundheit des Zahnfleisches. Aufgeladen wird die Sonicare DiamondClean Smart im stilvollen Ladeglas oder im eleganten Reiseladeetui per USB-Anschluss[2].

Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954/53:

5 Putzprogramme

3 Bürstenköpfe

TongueCare+ Set

Ladeglas

USB-Reiseladeetui

Sonderfarbe: Lunar-Blau

Premium Bürstenkopfhalter

Premium Geschenkverpackung

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 339,99 Euro

Ab September im Handel erhältlich

Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9924/03 (Weiß)/ HX9924/13 (Schwarz)/ HX9924/23 (Pink)/ HX9924/43 (Kaschmir-Grau):

5 Putzprogramme

3 Bürstenköpfe

TongueCare+ Set

Ladeglas

USB-Reiseladeetui

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 309,99 Euro

Ab September im Handel erhältlich

Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9903/03 (Weiß)/ HX9903/13 (Schwarz):

4 Putzprogramme

3 Bürstenköpfe

Ladeglas

Reiseetui

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 269,99 Euro

Ab September im Handel erhältlich

1 Nicht im Lieferumfang bei HX9903/03 und HX9903/13.