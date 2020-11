Interaktives Whiteboard



Inspirieren Sie mit dem Whiteboard-Modus die flexible Zusammenarbeit. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, verwandelt sich Ihr Display in eine leere Leinwand, auf die von mehreren Benutzern per Hand oder mit speziellen Displaystiften gezeichnet werden kann. Alles, was auf dem Bildschirm angezeigt wird, kann an Ihr Laptop oder bevorzugtes Gerät gesendet und so einfach ausgedruckt oder freigegeben werden.