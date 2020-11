FailOver





Ob im Wartezimmer oder in einem Konferenzraum, leere Bildschirme gehören jetzt der Vergangenheit an. Mit FailOver wechselt Ihr Philips X-Linie Display automatisch zwischen primären und sekundären Eingängen. So werden Inhalte weiterhin abgespielt, selbst wenn die primäre Quelle ausfällt. Legen Sie einfach eine Liste mit alternativen Eingängen fest, damit Ihre Inhalte zuverlässig wiedergegeben werden.