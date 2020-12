Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Zur Erlangung Grundfertigkeiten wirst Du in den ersten Ausbildungswochen überwiegend in der Ausbildungsabteilung eingesetzt. Anschließend folgt der Einsatz in den Fachabteilungen wie Wareneingang, Wareneingangskontrolle, Lager, Versand und Verpackung. Du erlernst die Gewerblich-praktischen Aufgaben im Lagerbereich wie Annahme und ordnungsgemäße Handhabung von Gütern im Lager; kaufmännische Aufgaben der Lagerverwaltung wie Güterbeschaffung per EDV.

Neben internen Unterrichten und Workshops findet der Berufsschulunterricht in Lernfeldern statt, die sich an konkreten beruflichen Aufgabenstellungen und Handlungsabläufen orientieren. Dazu gehört: