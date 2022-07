Eine Mitteilung von David Ferguson

wir sind bestrebt, eine regelmäßige Kommunikation im Zusammenhang mit der kürzlich herausgegebenen Rückrufbenachrichtigung (nur in den USA)/Sicherheitsmitteilung (außerhalb der USA) für bestimmte Produkte unseres Sortiments für die Schlaf- und Atemwegstherapie aufrechtzuerhalten. Deshalb möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen einige wichtige Neuigkeiten mitzuteilen.



In den vergangenen Wochen haben wir mit den zuständigen Behörden und Zulassungsbehörden weltweit aktiv zusammengearbeitet, um die Korrekturmaßnahme zu koordinieren. Durch diesen Prozess können wir die betroffenen Geräte reparieren oder austauschen und dabei die Patientensicherheit und zeitnahe Behebung des Problems an die erste Stelle setzen.



Es gibt Neuigkeiten in drei Bereichen, die ich heute mit Ihnen teilen möchte: