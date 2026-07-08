St. Antonius ist eines der führenden Lehrkrankenhäuser in der Zentralniederlande mit starkem Fokus auf Forschung und Ausbildung. Wie viele andere Krankenhäuser steht St. Antonius vor der Herausforderung, einer unvorhersehbaren Patientenennachfrage und eines steigenden Kostendrucks. Als es an der Zeit war, ein bestehendes Labor zu ersetzen, setzten sie sich ehrgeizige Ziele. Die neue Lösung sollte die Versorgungsqualität verbessern, für maximale Effizienz der Workflows sorgen und die Zufriedenheit von Personal und Patient*innen steigern.

Das Krankenhaus beteiligte sich an einer umfassenden Studie zur Evaluierung der Auswirkungen der neuen bildgeführten Therapieplattform Azurion und des damit verbundenen klinischen Arbeitsablaufs auf die eigene Abteilung.