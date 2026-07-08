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Philips Azurion ist die Plattform der jüngsten Generation für bildgeführte Verfahren, mit der Sie Eingriffe einfach und zuverlässig ausführen und für ein einzigartiges Benutzererlebnis sorgen können. Gleichzeitig hilft Ihnen die Plattform dabei, die Leistungsfähigkeit Ihres Labors zu optimieren und jederzeit eine erstklassige Versorgung zu gewährleisten.
Nachhaltigkeit in jedem Schritt des Azurion Lebenszyklus
Die Philips Azurion Plattform stellt Ihnen eine beeindruckende Menge an Informationen direkt am Tisch zur Verfügung.