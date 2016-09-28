Machen Sie den Test: passen Sie zu Philips?

Wir bringen beides zusammen - Menschen und Innovationen - und erstellen so Technologien der nächsten Generationen und Dinge, die die Menschen wirklich wollen und benötigen. Das sind sinnvolle Innovationen, die Menschen dabei unterstützen, gesund zu bleiben sowie ein gutes und ausgefülltes Leben zu führen. Das ist das, was uns ausmacht – das, was uns zu dem macht, wer wir sind – Philips. Gleichen Sie jetzt Ihre Präferenzen mit der Unternehmenskultur von Philips ab - passt Philips zu Ihnen und Sie zu Philips?