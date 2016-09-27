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Altersvorsorge & zusaetzliche Leistungen

Altersvorsorge & zusätzliche Leistungen

 

Philips übernimmt für seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Ver­ant­wor­tung, deshalb haben wir uns intensiv mit den besten Vor­sor­ge­mög­lich­keit­en beschäftigt. Im Rahmen dessen bietet Ihnen Philips vielseitige Angebote, schon jetzt für Ihre Zukunft vor­zu­sor­gen und Versorgungslücken deutlich zu reduzieren.

 

Dank der Philips Pensionskasse können Sie eine vom Ar­beit­ge­ber bezuschusste Altersvorsorge aufbauen und sich so zu­sätz­lich vor einer Versorgungslücke absichern.

 

Philips bietet Ihnen außerdem die Gelegenheit, sich mithilfe der Deferred Compensation entweder eine betriebliche Al­ters­ver­sor­gung aufzubauen oder ein Wertkonto zu bilden. Das er­mög­licht es Ihnen, Ihre aktive Berufstätigkeit früher zu beenden.

 

Diese zusätzliche Leistungen bieten wir Ihnen außerdem an:

 

Mitarbeiteraktienprogramm

Wir möchten Sie am Gewinn beteiligen - deshalb bietet Ihnen Philips von Zeit zu Zeit die Möglichkeit, vom Arbeitgeber be­zu­schuss­te Aktien der Royal Philips zu er­werben.

 

Dienstwagen durch Gehaltsumwandlung

Philips Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern können einen ar­beit­neh­mer­fi­nan­ziert­en Dienstwagen fahren, der zu 100 % privat genutzt werden kann. Auch Car Sharing und ein unternehmensinterner Fuhrpark stehen Ihnen zur Verfügung.

 

Uns ist Nachhaltigkeit wichtig – deshalb bieten wir außerdem ver­güns­tig­te Tarife für die Nahverkehrssysteme an.

 

Mitarbeitervergünstigungen

Als Philips Mitarbeiter oder Mitarbeiterin können Sie von Ver­güns­ti­gung­en unserer hochwertigen Philips Produkte und Dienst­leis­tung­en oder unserer Partnerunternehmen profitieren.


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Häufig gestellte Fragen

Sie haben Fragen zum Bewerbungsprozess? Wir haben hier die Antworten auf die häufigsten Fragen zusammengestellt.

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