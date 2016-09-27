Philips übernimmt für seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Verantwortung, deshalb haben wir uns intensiv mit den besten Vorsorgemöglichkeiten beschäftigt. Im Rahmen dessen bietet Ihnen Philips vielseitige Angebote, schon jetzt für Ihre Zukunft vorzusorgen und Versorgungslücken deutlich zu reduzieren. Dank der Philips Pensionskasse können Sie eine vom Arbeitgeber bezuschusste Altersvorsorge aufbauen und sich so zusätzlich vor einer Versorgungslücke absichern. Philips bietet Ihnen außerdem die Gelegenheit, sich mithilfe der Deferred Compensation entweder eine betriebliche Altersversorgung aufzubauen oder ein Wertkonto zu bilden. Das ermöglicht es Ihnen, Ihre aktive Berufstätigkeit früher zu beenden. Diese zusätzliche Leistungen bieten wir Ihnen außerdem an: Mitarbeiteraktienprogramm Wir möchten Sie am Gewinn beteiligen - deshalb bietet Ihnen Philips von Zeit zu Zeit die Möglichkeit, vom Arbeitgeber bezuschusste Aktien der Royal Philips zu erwerben. Dienstwagen durch Gehaltsumwandlung Philips Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern können einen arbeitnehmerfinanzierten Dienstwagen fahren, der zu 100 % privat genutzt werden kann. Auch Car Sharing und ein unternehmensinterner Fuhrpark stehen Ihnen zur Verfügung. Uns ist Nachhaltigkeit wichtig – deshalb bieten wir außerdem vergünstigte Tarife für die Nahverkehrssysteme an. Mitarbeitervergünstigungen Als Philips Mitarbeiter oder Mitarbeiterin können Sie von Vergünstigungen unserer hochwertigen Philips Produkte und Dienstleistungen oder unserer Partnerunternehmen profitieren.
Philips übernimmt für seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Verantwortung, deshalb haben wir uns intensiv mit den besten Vorsorgemöglichkeiten beschäftigt. Im Rahmen dessen bietet Ihnen Philips vielseitige Angebote, schon jetzt für Ihre Zukunft vorzusorgen und Versorgungslücken deutlich zu reduzieren.
Dank der Philips Pensionskasse können Sie eine vom Arbeitgeber bezuschusste Altersvorsorge aufbauen und sich so zusätzlich vor einer Versorgungslücke absichern.
Philips bietet Ihnen außerdem die Gelegenheit, sich mithilfe der Deferred Compensation entweder eine betriebliche Altersversorgung aufzubauen oder ein Wertkonto zu bilden. Das ermöglicht es Ihnen, Ihre aktive Berufstätigkeit früher zu beenden.
Diese zusätzliche Leistungen bieten wir Ihnen außerdem an:
Mitarbeiteraktienprogramm
Wir möchten Sie am Gewinn beteiligen - deshalb bietet Ihnen Philips von Zeit zu Zeit die Möglichkeit, vom Arbeitgeber bezuschusste Aktien der Royal Philips zu erwerben.
Dienstwagen durch Gehaltsumwandlung
Philips Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern können einen arbeitnehmerfinanzierten Dienstwagen fahren, der zu 100 % privat genutzt werden kann. Auch Car Sharing und ein unternehmensinterner Fuhrpark stehen Ihnen zur Verfügung.
Uns ist Nachhaltigkeit wichtig – deshalb bieten wir außerdem vergünstigte Tarife für die Nahverkehrssysteme an.
Mitarbeitervergünstigungen
Als Philips Mitarbeiter oder Mitarbeiterin können Sie von Vergünstigungen unserer hochwertigen Philips Produkte und Dienstleistungen oder unserer Partnerunternehmen profitieren.
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