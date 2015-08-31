Suchbegriffe

Schwerbehindertenvertretung

Schwerbehindertenvertretung

 

Inklusion wird sich bei Philips nicht nur auf die Fahnen geschrieben, sondern täglich an allen unseren Standorten gelebt. Unsere Schwerbehindertenvertreter sind die Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen. Sie sind Ansprechpartner für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Diversity und Inklusion.
Haben Sie Fragen zum Thema? Die Schwerbehindertenvertreter stehen auch Ihnen als potenziell neue Kollegin/neuer Kollege mit Rat und Tat zur Seite. Sprechen Sie uns gern auch bereits vor Ihrer Bewerbung an.

Ansprechpartner der Schwerbehindertenvertretung:

[email protected]

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.