Schwerbehindertenvertretung

Inklusion wird sich bei Philips nicht nur auf die Fahnen geschrieben, sondern täglich an allen unseren Standorten gelebt. Unsere Schwerbehindertenvertreter sind die Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen. Sie sind Ansprechpartner für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Diversity und Inklusion.

Haben Sie Fragen zum Thema? Die Schwerbehindertenvertreter stehen auch Ihnen als potenziell neue Kollegin/neuer Kollege mit Rat und Tat zur Seite. Sprechen Sie uns gern auch bereits vor Ihrer Bewerbung an.



Ansprechpartner der Schwerbehindertenvertretung: [email protected]