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Gesundheit & Wohlbefinden

Gesundheit & Wohlbefinden

 

Philips hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität von Menschen zu verbessern. Dabei konzentrieren wir uns auf die Gesundheit und das Wohl­­­be­­­fin­den. Dies möchten wir ebenso für unsere Mit­ar­bei­ter­in­nen und Mitarbeiter umsetzen und sie aktiv dabei un­ter­stüt­zen, gesund und „in Balance“ zu bleiben.

 

Philips in Balance

Damit Sie sich wohl in Ihrer Haut fühlen, haben wir unser Ge­sund­heits­pro­gramm „Philips in Balance” ent­wickelt. Dabei arbeiten wir mit externen Partnern wie Krankenkassen, Ärzten und anderen Dienst­­leis­tern zu­sam­men. So finden wir für unsere Mit­ar­bei­ter­in­nen und Mitarbeiter bei Gesundheitsfragen stets die beste Lö­sung.

 

Philips setzt einiges für Sie in Bewegung:

 

  • Gesundheitstage und Aktionen an unseren Standorten
  • Vergünstigte Konditionen bei unseren Ko­ope­ra­ti­ons­part­nern im Gesundheitsbereich
  • Teilnahme an Vorsorgeprogrammen
  • Verschiedene Be­triebs­sport­an­ge­bo­te
  • Betriebskrankenkasse

 

Wir kümmern uns um die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Deshalb arbeiten wir mit der Be­triebs­kran­ken­kas­se „Die Continentale BKK" zusammen, mit der wir als Trägerunternehmen verbunden sind. So un­ter­stüt­zen wir Sie gemeinsam bei ihrer gesunden Le­bens­füh­rung -auch am Arbeitsplatz.

 

Zusatzversicherung

Private Zusatzversicherungen und weitere Vorsorgeangebote erhalten unsere Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter von sorg­fäl­tig ausgesuchten Partnern – natürlich zu Philips Vorzugskonditionen.

 

Außerdem bietet Ihnen Philips die Betreuung durch den medizinischen Dienst bzw. einen Betriebsarzt an. Hier haben Sie die Möglichkeit vor Ort eine medizinische Beratung in Anspruch zu nehmen oder verschiedene Impfungen durchführen zu lassen.


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Häufig gestellte Fragen

Sie haben Fragen zum Bewerbungsprozess? Wir haben hier die Antworten auf die häufigsten Fragen zusammengestellt.

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