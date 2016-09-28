Philips hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität von Menschen zu verbessern. Dabei konzentrieren wir uns auf die Gesundheit und das Wohlbefinden. Dies möchten wir ebenso für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umsetzen und sie aktiv dabei unterstützen, gesund und „in Balance“ zu bleiben. Philips in Balance Damit Sie sich wohl in Ihrer Haut fühlen, haben wir unser Gesundheitsprogramm „Philips in Balance” entwickelt. Dabei arbeiten wir mit externen Partnern wie Krankenkassen, Ärzten und anderen Dienstleistern zusammen. So finden wir für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Gesundheitsfragen stets die beste Lösung. Philips setzt einiges für Sie in Bewegung: Wir kümmern uns um die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Deshalb arbeiten wir mit der Betriebskrankenkasse „Die Continentale BKK" zusammen, mit der wir als Trägerunternehmen verbunden sind. So unterstützen wir Sie gemeinsam bei ihrer gesunden Lebensführung -auch am Arbeitsplatz. Zusatzversicherung Private Zusatzversicherungen und weitere Vorsorgeangebote erhalten unsere Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter von sorgfältig ausgesuchten Partnern – natürlich zu Philips Vorzugskonditionen. Außerdem bietet Ihnen Philips die Betreuung durch den medizinischen Dienst bzw. einen Betriebsarzt an. Hier haben Sie die Möglichkeit vor Ort eine medizinische Beratung in Anspruch zu nehmen oder verschiedene Impfungen durchführen zu lassen.
Philips hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität von Menschen zu verbessern. Dabei konzentrieren wir uns auf die Gesundheit und das Wohlbefinden. Dies möchten wir ebenso für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umsetzen und sie aktiv dabei unterstützen, gesund und „in Balance“ zu bleiben.
Philips in Balance
Damit Sie sich wohl in Ihrer Haut fühlen, haben wir unser Gesundheitsprogramm „Philips in Balance” entwickelt. Dabei arbeiten wir mit externen Partnern wie Krankenkassen, Ärzten und anderen Dienstleistern zusammen. So finden wir für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Gesundheitsfragen stets die beste Lösung.
Philips setzt einiges für Sie in Bewegung:
Wir kümmern uns um die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Deshalb arbeiten wir mit der Betriebskrankenkasse „Die Continentale BKK" zusammen, mit der wir als Trägerunternehmen verbunden sind. So unterstützen wir Sie gemeinsam bei ihrer gesunden Lebensführung -auch am Arbeitsplatz.
Zusatzversicherung
Private Zusatzversicherungen und weitere Vorsorgeangebote erhalten unsere Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter von sorgfältig ausgesuchten Partnern – natürlich zu Philips Vorzugskonditionen.
Außerdem bietet Ihnen Philips die Betreuung durch den medizinischen Dienst bzw. einen Betriebsarzt an. Hier haben Sie die Möglichkeit vor Ort eine medizinische Beratung in Anspruch zu nehmen oder verschiedene Impfungen durchführen zu lassen.
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