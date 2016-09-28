Gesundheit & Wohlbefinden

Philips hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität von Menschen zu verbessern. Dabei konzentrieren wir uns auf die Gesundheit und das Wohl­­­be­­­fin­den. Dies möchten wir ebenso für unsere Mit­ar­bei­ter­in­nen und Mitarbeiter umsetzen und sie aktiv dabei un­ter­stüt­zen, gesund und „in Balance“ zu bleiben. Philips in Balance Damit Sie sich wohl in Ihrer Haut fühlen, haben wir unser Ge­sund­heits­pro­gramm „Philips in Balance” ent­wickelt. Dabei arbeiten wir mit externen Partnern wie Krankenkassen, Ärzten und anderen Dienst­­leis­tern zu­sam­men. So finden wir für unsere Mit­ar­bei­ter­in­nen und Mitarbeiter bei Gesundheitsfragen stets die beste Lö­sung. Philips setzt einiges für Sie in Bewegung: Gesundheitstage und Aktionen an unseren Standorten

Vergünstigte Konditionen bei unseren Ko­ope­ra­ti­ons­part­nern im Gesundheitsbereich

Teilnahme an Vorsorgeprogrammen

Verschiedene Be­triebs­sport­an­ge­bo­te

Betriebskrankenkasse Wir kümmern uns um die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Deshalb arbeiten wir mit der Be­triebs­kran­ken­kas­se „Die Continentale BKK" zusammen, mit der wir als Trägerunternehmen verbunden sind. So un­ter­stüt­zen wir Sie gemeinsam bei ihrer gesunden Le­bens­füh­rung -auch am Arbeitsplatz. Zusatzversicherung Private Zusatzversicherungen und weitere Vorsorgeangebote erhalten unsere Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter von sorg­fäl­tig ausgesuchten Partnern – natürlich zu Philips Vorzugskonditionen. Außerdem bietet Ihnen Philips die Betreuung durch den medizinischen Dienst bzw. einen Betriebsarzt an. Hier haben Sie die Möglichkeit vor Ort eine medizinische Beratung in Anspruch zu nehmen oder verschiedene Impfungen durchführen zu lassen.

