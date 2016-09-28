Suchbegriffe

Persönliche Entwicklung

Persönliche Entwicklung

 

Wir wollen den Menschen, die unsere Passion für Ge­sund­heit und Wohl­be­fin­den teilen, ein positives und unterstützendes Ar­beits­um­feld bieten, in dem Sie Ihre Talente wei­ter­ent­wickeln können.

 

Wir stellen Sie vor Herausforderungen und geben Ihnen dabei die notwendige Freiheit, an diesen beruflich und auch per­sön­lich zu wachsen.

 

Bei Philips bestimmen Sie mit Ihrem En­ga­ge­ment und Ihren Fä­hig­kei­ten über Ihre berufliche Entwicklung. Bauen Sie sich funk­ti­ons- und bereichsübergreifend einen breiten Er­fah­rungs­schatz auf und nutzen Sie die Möglichkeit einer Kar­ri­ere­ent­wick­lung - auch auf internationaler Ebene.

 

Talent Management

Wir bieten für jedes Talent passende Entwicklungschancen an und unterstützen unsere Mit­ar­bei­ter­in­nen und Mitarbeiter durch maßgeschneiderte Programme. Übernehmen Sie die Steuerung, und suchen Sie sich aus den zahlreichen Maßnahmen die Optionen aus, die Sie auf dem Weg zu den erwünschten Zielen un­ter­stüt­zen. In Jahresgesprächen mit Ihrem Vorgesetzten besprechen Sie wie Sie sich in Ihrer aktuellen Position weiterentwickeln und für den nächsten Schritt vorbereiten können.

 

Lernen

Philips stellt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielfältige Wei­ter­bil­dungs­mög­lich­keiten zur Ver­fü­gung und fördert das eigenverantwortliche Lernen.

 

Statt eines 08/15-Modells folgen wir dem "70-20-10"-Lern­an­satz (70% Lernen im Job, 20% Lernen von anderen, 10% Trainings). So ermöglichen wir ein erst­klas­siges Lernerlebnis, das Ihrer jeweiligen Kar­ri­ere­stu­fe und Funktion angepasst wird, unabhängig davon, an welchem Standort auf der Welt Sie arbeiten.

 

Interner Stellenmarkt

Die persönliche Entwicklung unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist für den Erfolg unseres Un­ter­neh­mens enorm wichtig. Deshalb ist uns ein trans­pa­ren­ter interner Stellenmarkt wichtig. Wenn Sie sich intern beruflich verändern wollen, unterstützen wir Sie dabei. Entdecken Sie die Vielfalt, die Philips als Ar­beit­ge­ber bietet und sammeln Sie in unterschiedlichen Geschäftsfeldern und Ländern aufregende Erfahrungen!

Nach Stellenangeboten suchen

Häufig gestellte Fragen

Sie haben Fragen zum Bewerbungsprozess? Wir haben hier die Antworten auf die häufigsten Fragen zusammengestellt.

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.