Wir wollen den Menschen, die unsere Passion für Gesundheit und Wohlbefinden teilen, ein positives und unterstützendes Arbeitsumfeld bieten, in dem Sie Ihre Talente weiterentwickeln können. Wir stellen Sie vor Herausforderungen und geben Ihnen dabei die notwendige Freiheit, an diesen beruflich und auch persönlich zu wachsen. Bei Philips bestimmen Sie mit Ihrem Engagement und Ihren Fähigkeiten über Ihre berufliche Entwicklung. Bauen Sie sich funktions- und bereichsübergreifend einen breiten Erfahrungsschatz auf und nutzen Sie die Möglichkeit einer Karriereentwicklung - auch auf internationaler Ebene. Talent Management Wir bieten für jedes Talent passende Entwicklungschancen an und unterstützen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch maßgeschneiderte Programme. Übernehmen Sie die Steuerung, und suchen Sie sich aus den zahlreichen Maßnahmen die Optionen aus, die Sie auf dem Weg zu den erwünschten Zielen unterstützen. In Jahresgesprächen mit Ihrem Vorgesetzten besprechen Sie wie Sie sich in Ihrer aktuellen Position weiterentwickeln und für den nächsten Schritt vorbereiten können. Lernen Philips stellt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung und fördert das eigenverantwortliche Lernen. Statt eines 08/15-Modells folgen wir dem "70-20-10"-Lernansatz (70% Lernen im Job, 20% Lernen von anderen, 10% Trainings). So ermöglichen wir ein erstklassiges Lernerlebnis, das Ihrer jeweiligen Karrierestufe und Funktion angepasst wird, unabhängig davon, an welchem Standort auf der Welt Sie arbeiten. Interner Stellenmarkt Die persönliche Entwicklung unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist für den Erfolg unseres Unternehmens enorm wichtig. Deshalb ist uns ein transparenter interner Stellenmarkt wichtig. Wenn Sie sich intern beruflich verändern wollen, unterstützen wir Sie dabei. Entdecken Sie die Vielfalt, die Philips als Arbeitgeber bietet und sammeln Sie in unterschiedlichen Geschäftsfeldern und Ländern aufregende Erfahrungen!
Wir wollen den Menschen, die unsere Passion für Gesundheit und Wohlbefinden teilen, ein positives und unterstützendes Arbeitsumfeld bieten, in dem Sie Ihre Talente weiterentwickeln können.
Wir stellen Sie vor Herausforderungen und geben Ihnen dabei die notwendige Freiheit, an diesen beruflich und auch persönlich zu wachsen.
Bei Philips bestimmen Sie mit Ihrem Engagement und Ihren Fähigkeiten über Ihre berufliche Entwicklung. Bauen Sie sich funktions- und bereichsübergreifend einen breiten Erfahrungsschatz auf und nutzen Sie die Möglichkeit einer Karriereentwicklung - auch auf internationaler Ebene.
Talent Management
Wir bieten für jedes Talent passende Entwicklungschancen an und unterstützen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch maßgeschneiderte Programme. Übernehmen Sie die Steuerung, und suchen Sie sich aus den zahlreichen Maßnahmen die Optionen aus, die Sie auf dem Weg zu den erwünschten Zielen unterstützen. In Jahresgesprächen mit Ihrem Vorgesetzten besprechen Sie wie Sie sich in Ihrer aktuellen Position weiterentwickeln und für den nächsten Schritt vorbereiten können.
Lernen
Philips stellt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung und fördert das eigenverantwortliche Lernen.
Statt eines 08/15-Modells folgen wir dem "70-20-10"-Lernansatz (70% Lernen im Job, 20% Lernen von anderen, 10% Trainings). So ermöglichen wir ein erstklassiges Lernerlebnis, das Ihrer jeweiligen Karrierestufe und Funktion angepasst wird, unabhängig davon, an welchem Standort auf der Welt Sie arbeiten.
Interner Stellenmarkt
Die persönliche Entwicklung unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist für den Erfolg unseres Unternehmens enorm wichtig. Deshalb ist uns ein transparenter interner Stellenmarkt wichtig. Wenn Sie sich intern beruflich verändern wollen, unterstützen wir Sie dabei. Entdecken Sie die Vielfalt, die Philips als Arbeitgeber bietet und sammeln Sie in unterschiedlichen Geschäftsfeldern und Ländern aufregende Erfahrungen!
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