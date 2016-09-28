Persönliche Entwicklung

Wir wollen den Menschen, die unsere Passion für Ge­sund­heit und Wohl­be­fin­den teilen, ein positives und unterstützendes Ar­beits­um­feld bieten, in dem Sie Ihre Talente wei­ter­ent­wickeln können. Wir stellen Sie vor Herausforderungen und geben Ihnen dabei die notwendige Freiheit, an diesen beruflich und auch per­sön­lich zu wachsen. Bei Philips bestimmen Sie mit Ihrem En­ga­ge­ment und Ihren Fä­hig­kei­ten über Ihre berufliche Entwicklung. Bauen Sie sich funk­ti­ons- und bereichsübergreifend einen breiten Er­fah­rungs­schatz auf und nutzen Sie die Möglichkeit einer Kar­ri­ere­ent­wick­lung - auch auf internationaler Ebene. Talent Management Wir bieten für jedes Talent passende Entwicklungschancen an und unterstützen unsere Mit­ar­bei­ter­in­nen und Mitarbeiter durch maßgeschneiderte Programme. Übernehmen Sie die Steuerung, und suchen Sie sich aus den zahlreichen Maßnahmen die Optionen aus, die Sie auf dem Weg zu den erwünschten Zielen un­ter­stüt­zen. In Jahresgesprächen mit Ihrem Vorgesetzten besprechen Sie wie Sie sich in Ihrer aktuellen Position weiterentwickeln und für den nächsten Schritt vorbereiten können. Lernen Philips stellt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielfältige Wei­ter­bil­dungs­mög­lich­keiten zur Ver­fü­gung und fördert das eigenverantwortliche Lernen. Statt eines 08/15-Modells folgen wir dem "70-20-10"-Lern­an­satz (70% Lernen im Job, 20% Lernen von anderen, 10% Trainings). So ermöglichen wir ein erst­klas­siges Lernerlebnis, das Ihrer jeweiligen Kar­ri­ere­stu­fe und Funktion angepasst wird, unabhängig davon, an welchem Standort auf der Welt Sie arbeiten. Interner Stellenmarkt Die persönliche Entwicklung unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist für den Erfolg unseres Un­ter­neh­mens enorm wichtig. Deshalb ist uns ein trans­pa­ren­ter interner Stellenmarkt wichtig. Wenn Sie sich intern beruflich verändern wollen, unterstützen wir Sie dabei. Entdecken Sie die Vielfalt, die Philips als Ar­beit­ge­ber bietet und sammeln Sie in unterschiedlichen Geschäftsfeldern und Ländern aufregende Erfahrungen!

