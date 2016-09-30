Als Unternehmen für Gesundheit und Wohlbefinden liegt Philips die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Herzen. Darum sorgen wir dafür, dass Sie Ihre Karriere mit Ihren privaten Zielen in Einklang bringen können. Dass dies für uns ein ernst gemeintes Anliegen ist, zeigen unsere zahlreichen Angebote wie beispielsweise über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Im Rahmen eines bieten wir Ihnen außerdem die Möglichkeit, eine berufliche Auszeit für drei bis zwölf Monate zu nehmen. Familienservice Wir bieten Ihnen Beratung in allen Lebenslagen an. Bei der Suche nach geeigneten Kinderbetreuungsplätzen unterstützen wir Sie im Rahmen einer Kooperation mit Familienservice-Einrichtungen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich Ihre Arbeitszeiten flexibel nach Ihren Bedürfnissen und Verpflichtungen einzuteilen.
Als Unternehmen für Gesundheit und Wohlbefinden liegt Philips die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Herzen. Darum sorgen wir dafür, dass Sie Ihre Karriere mit Ihren privaten Zielen in Einklang bringen können. Dass dies für uns ein ernst gemeintes Anliegen ist, zeigen unsere zahlreichen Angebote wie beispielsweise
über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Im Rahmen eines
bieten wir Ihnen außerdem die Möglichkeit, eine berufliche Auszeit für drei bis zwölf Monate zu nehmen.
Familienservice
Wir bieten Ihnen Beratung in allen Lebenslagen an. Bei der Suche nach geeigneten Kinderbetreuungsplätzen unterstützen wir Sie im Rahmen einer Kooperation mit Familienservice-Einrichtungen.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich Ihre Arbeitszeiten flexibel nach Ihren Bedürfnissen und Verpflichtungen einzuteilen.
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