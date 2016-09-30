Als Unternehmen für Gesundheit und Wohlbefinden liegt Philips die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Herzen. Darum sorgen wir dafür, dass Sie Ihre Karriere mit Ihren privaten Zielen in Einklang bringen können. Dass dies für uns ein ernst gemeintes Anliegen ist, zeigen unsere zahlreichen Angebote wie beispielsweise

Gleitzeit

Elternzeit

Altersteilzeit

Familienpflegezeit

über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Im Rahmen eines

Sabbaticals

bieten wir Ihnen außerdem die Möglichkeit, eine berufliche Auszeit für drei bis zwölf Monate zu nehmen.

Familienservice

Wir bieten Ihnen Beratung in allen Lebenslagen an. Bei der Suche nach geeigneten Kin­der­be­treu­ungs­plätzen unterstützen wir Sie im Rahmen einer Kooperation mit Fa­mi­lien­ser­vice-Ein­rich­tun­gen.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich Ihre Arbeitszeiten fle­xi­bel nach Ihren Bedürfnissen und Verpflichtungen einzuteilen.

