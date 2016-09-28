Karriere bei Philips Consumer Lifestyle



Heutige Verbraucher interessieren sich für ihre Gesundheit, ihr Wohlbefinden und das ihrer Familien. Des­halb schätzen sie unsere Lösungen - leicht zu handhaben und garantiert mit einem außergewöhnlichen Anwendungserlebnis ausgestattet. Dieses Phänomen ist global und die Geschwindigkeit der Innovationen atemberaubend. Bei Philips Consumer Lifestyle arbeiten Sie in einem aufregenden und lebhaften Markt. Sie begleiten die Einführung bedeutender innovativer Lösungen, die neue Trends setzen. Unsere bahnbrechenden In­no­va­ti­on­en beflügeln die Fantasie unserer Kunden und sichern uns ein globales Wachstum. Die Karrieremöglichkeiten bei Philips Consumer Lifestyle sind vielfältig. Egal, ob Sie im Bereich Mar­ke­ting & Sales das Geschäft am Laufen halten oder Ihr Know-how in zentralen Funktionen in Deutschland im Bereich HR

Finanzen

Marketing

Sales

Supply Chain Management oder

Strategisches Management einbringen. Aber bei Philips haben Sie auch international die Gelegenheit, Ihr Talent in unseren zentralen Funktionen Design

IT

Innovationsmanagement und

Einkauf zum Vorschein zu bringen. Sie sind neugierig, was wir bisher erreicht haben? Dann schauen Sie sich einige Highlights unserer Sparte Consumer Lifestyle an. Unsere Produkte verschönern jeden Tag – angefangen beim Wake-up Light, das die aufgehende Sonne im Schlafzimmer simuliert, bis hin zum entspannten Abend mit einem einzigartigen Soundsystem im Wohnzimmer. Immer integrieren wir Technologien und Designtrends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und ganz neue Perspektiven eröffnen.

