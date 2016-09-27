Karriere bei Philips Healthcare



In unserem Bereich Healthcare sind unsere Lösungen sehr anspruchsvoll - eine spannende He­raus­for­de­rung für Mitarbeiter mit einer Leidenschaft für tiefgreifende Neuerungen! Schaffen Sie mit uns zusammen bedarfsgerechte Lösungen, die sich am medizinischen Personal und Pa­ti­en­ten orientieren - von der Diagnose bis zur Behandlung zuhause oder im Krankenhaus. Ob im Bereich der Diagnostik oder als Teil der Therapieauswahl – Entwicklungen werden dabei in der heu­ti­gen Zeit durch anspruchsvolle diagnostische Tests und genetisches Profiling immer komplexer und tech­no­lo­gie­ba­sier­ter. Ein enormer Fortschritt, der die klinischen Ergebnisse deutlich verbessert, aber auch komplexe Herausforderungen für das Personal in Klinik und Praxis schafft. Ihre Karriere im Bereich Philips Healthcare bedeutet trotzdem nicht, dass Sie in einem Büro oder Labor fest­stecken. Vielmehr ist es unser Anspruch, die Bedürfnisse der Patienten und des Klinikpersonals zu erfüllen. Wir bei Philips wissen: Dafür müssen Sie viel mit Menschen agieren, um die Arbeitsweise und Wünsche zu verstehen und diese dann in leicht bedienbare, kostengünstige und bessere Lösungen umzusetzen. Bei Philips arbeiten Sie daher mit Menschen für Menschen. Die Anforderungen an sinnvolle Innovationen unterscheiden sich in den verschiedenen Teilen der Welt, so bietet Ihnen unser Bereich Healthcare einen einmaligen Einblick in den globalen Markt der Me­di­zin­tech­nik – eine einzigartige Chance für Sie in Zeiten der individualisierten Medizin Ihre Karriere nach Ihren Wünschen zu entwickeln. Machen Sie bei uns Karriere – zum Beispiel als Applikationsspezialist

Field Service Ingenieur

Wissenschaftlicher Mitarbeiter oder

Projektleiter Durch unseren wachsenden Einsatz in den Bereichen Kardiologie, Onkologie und Frauengesundheit kon­zen­trie­ren wir uns auf grundlegende Gesundheitsprobleme, mit denen viele Menschen zu kämpfen haben, da­run­ter Herzinsuffizienz, Lungen- und Brustkrebs und Koronararterien-Leiden. Ihre Motivation und Kenntnisse können Sie bei Philips in ganz verschiedenen Bereichen unter Beweis stellen: Imaging Systems (z.B. Computertomographie, Interventionelle Röntgendiagnostik, Magnetresonanztomographie)

Home Healthcare Solutions (z.B. Heimbeatmung und Schlaftherapie)

Patient Care and Clinical Informatics (z.B. Patientenüberwachung und Reanimation)

Customer Services Wollen Sie mehr erfahren? Dann überzeugen Sie sich von unseren Erfolgen in unserer Sparte Healthcare.

