Diversity und Inklusion ist für uns einer der zentralen Schlüssel für unseren unternehmerischen Erfolg und für die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Als internationaler Konzern begreifen wir unterschiedliche Kulturen und deren Perspektiven als zentralen Erfolgsfaktor. So können wir unser Innovationspotential erhöhen und bestmöglich auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen. Diversity bedeutet für uns die Wertschätzung und Förderung der unterschiedlichen Kompetenzen unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das heißt für Sie: Wir bieten allen die gleichen Chancen – unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, Religion, der sexuellen Identität oder Behinderung. Für uns zählt nur Ihr mitgebrachtes Potenzial. Inklusion und soziale Verantwortung Die nachhaltige Inklusion ist ein wichtiges Ziel des Personalmanagements bei Philips. Aus diesem Grund setzen wir uns weltweit dafür ein, Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsalltag zu integrieren. Dabei werden diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den Kollegen aus dem Bereich Human Resources, dem Betriebsrat, der Schwerbehindertenvertretung oder auch vom Betriebsarzt unterstützt. Philips Deutschland hat sich zudem verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass wenigstens 5% aller Arbeits- und Ausbildungsplätze mit schwerbehinderten Menschen besetzt werden. Wir nehmen unsere soziale Verantwortung ernst und vergeben zum Beispiel Aufträge an soziale Einrichtungen oder Werkstätten mit leistungseingeschränkten Menschen.
Diversity und Inklusion ist für uns einer der zentralen Schlüssel für unseren unternehmerischen Erfolg und für die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Als internationaler Konzern begreifen wir unterschiedliche Kulturen und deren Perspektiven als zentralen Erfolgsfaktor. So können wir unser Innovationspotential erhöhen und bestmöglich auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen.
Diversity bedeutet für uns die Wertschätzung und Förderung der unterschiedlichen Kompetenzen unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Das heißt für Sie: Wir bieten allen die gleichen Chancen – unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, Religion, der sexuellen Identität oder Behinderung. Für uns zählt nur Ihr mitgebrachtes Potenzial.
Inklusion und soziale Verantwortung
Die nachhaltige Inklusion ist ein wichtiges Ziel des Personalmanagements bei Philips. Aus diesem Grund setzen wir uns weltweit dafür ein, Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsalltag zu integrieren. Dabei werden diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den Kollegen aus dem Bereich Human Resources, dem Betriebsrat, der Schwerbehindertenvertretung oder auch vom Betriebsarzt unterstützt.
Philips Deutschland hat sich zudem verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass wenigstens 5% aller Arbeits- und Ausbildungsplätze mit schwerbehinderten Menschen besetzt werden.
Wir nehmen unsere soziale Verantwortung ernst und vergeben zum Beispiel Aufträge an soziale Einrichtungen oder Werkstätten mit leistungseingeschränkten Menschen.
Johannes Schmid, Regulatory Affairs Engineer
Sie haben Fragen zum Bewerbungsprozess? Wir haben hier die Antworten auf die häufigsten Fragen zusammengestellt.
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.