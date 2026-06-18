Die Philips RightFit Serviceverträge bieten maßgeschneiderte Deckungsoptionen, einschließlich direkter und gestaffelter Unterstützung, auch dort, wo die Fähigkeiten Ihrer eigenen medizintechnischen Abteilung durch unsere Expertise ergänzt werden.

Systemverfügbarkeitsgarantien, Servicezeiten und die Geschwindigkeit der Ersatzteillieferung können individuell an Ihre Anforderungen angepasst werden. Der Support umfasst proaktives und remote Monitoring, Zugriff auf erfahrenes Kundendienstpersonal vor Ort und Kundendienstpersonal aus der Ferne sowie Schulungen und Weiterbildung für Ihr Personal. Es kann eine Reihe von Mehrwert-Zusatzleistungen ausgewählt werden, darunter ein Philips Technology Maximizer-Abonnement, um Geräte auf dem neuesten Stand, klinisch fortschrittlich und mit erhöhter Sicherheit zu halten. ​