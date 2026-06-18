Die Philips RightFit Serviceverträge bieten maßgeschneiderte Deckungsoptionen, einschließlich direkter und gestaffelter Unterstützung, auch dort, wo die Fähigkeiten Ihrer eigenen medizintechnischen Abteilung durch unsere Expertise ergänzt werden.
Systemverfügbarkeitsgarantien, Servicezeiten und die Geschwindigkeit der Ersatzteillieferung können individuell an Ihre Anforderungen angepasst werden. Der Support umfasst proaktives und remote Monitoring, Zugriff auf erfahrenes Kundendienstpersonal vor Ort und Kundendienstpersonal aus der Ferne sowie Schulungen und Weiterbildung für Ihr Personal. Es kann eine Reihe von Mehrwert-Zusatzleistungen ausgewählt werden, darunter ein Philips Technology Maximizer-Abonnement, um Geräte auf dem neuesten Stand, klinisch fortschrittlich und mit erhöhter Sicherheit zu halten.
Unser Expertenteam ist darauf spezialisiert, umfassende Services bereitzustellen, um sicherzustellen, dass das Team Ihrer medizintechnischen Abteilung bestmöglich auf die Patientenversorgung vorbereitet ist, einschließlich:
Medizinische Geräte sind hochentwickelte und unverzichtbare Güter, die optimal genutzt und einer kostengünstigen Instandhaltung unterzogen werden müssen. Diese Geräte auf dem neuesten Stand zu halten und effizient zu betreiben, ist ein heikler Balanceakt.
Flexible Finanzierungslösungen sorgen dafür, dass Ihre Geräte auf höchstem Niveau funktionieren. Philips bietet eine Vielzahl flexibler Finanzierungslösungen an, die auf Ihre spezifischen Budgetbedürfnisse zugeschnitten sind.
Wenn Philips uns anruft, bevor wir sie anrufen, ist das proaktives Handeln. Sie führen ein ständiges Monitoring der Daten unserer Maschine durch, um Systemausfälle oder Probleme vorherzusehen. Wir haben minimale Ausfallzeiten in unserer gesamten Scannerflotte.