Mein Zahnfleisch blutet, wenn ich den Philips Sonicare AirFloss verwende

Wenn Sie eine neue Mundpflegeroutine beginnen, ist es normal, wenn das Zahnfleisch blutet. Ein Grund ist, dass Sie möglicherweise bestimmte Bereiche nicht gereinigt haben, die Sie nicht erreichen konnten.

Die Beschwerden werden verschwinden, wenn sich die Gesundheit Ihres Zahnfleischs verbessert.

Hinweis: Wenn die Blutung zu stark ist oder bei regelmäßigem Gebrauch von AirFloss nicht innerhalb von 3 bis 4 Wochen aufhört, konsultieren Sie Ihren Zahnarzt.

Sie haben noch Fragen?

Wenden Sie sich für weitere Unterstützung an unsere Kundendienstmitarbeiter, oder besuchen Sie unsere Supportseite.