Mein Zahnfleisch blutet, wenn ich den Philips Sonicare AirFloss verwende

Wenn Sie den Philips Sonicare AirFloss zum ersten Mal verwenden, können ein leichtes Unbehagen oder blutende Stellen auftreten. Nachfolgend finden Sie weitere Informationen darüber, warum dies geschieht.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX8272/20, HX8491/01, HX8491/03. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
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