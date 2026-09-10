12342XVPS2
Beeindruckende Helligkeit für höhere Sicherheit
Die Philips X-tremeVision Pro150 Hochleistungsscheinwerfer kombinieren eindrucksvolle Helligkeit und Lebensdauer, um Sie und Ihre Mitfahrer durch bessere Sichtbarkeit auf der Straße optimal zu schützen.
Lampentyp: H4
12 V, 60/55 W
Bis zu 150 % helleres Licht
bis zu 540 Std.
Anzahl der Lampen: 2
Mit Philips X-tremeVision Pro150 genießen Sie bis zu 150 % helleres Licht¹. Fahren Sie mit der Gewissheit nach Hause, auch bei Dunkelheit und ungünstigen Witterungsbedingungen eine gute Sicht zu haben. Das fortschrittliche Glühfaden-Design bietet mehr Präzision und Leuchtkraft für eine bessere Ausleuchtung der Straße, und die neue Diamond Precision Quarzglas-Technologie sorgt für mehr Helligkeit.
Die neue Produktionstechnik für Philips Diamond Precision Quarzglas erhöht den Lichtdurchsatz und bietet eine höhere Beständigkeit gegen starke Temperaturschwankungen und Druck. Eine maßgeschneiderte Zusammensetzung von Edelgasen schützt den Glühfaden zusätzlich vor schnellerer Abnutzung. Das bedeutet mehr Helligkeit und eine längere Lebensdauer von bis zu 450 Stunden (bezieht sich auf H7; H4: 540 Stunden), die wahrscheinlich längste Lebensdauer einer derart leistungsstarken Scheinwerferlampe.
Philips X-tremeVision Pro150 beleuchtet die Straße bis zu 70 Meter weiter(2) und bietet somit eine bessere Reaktionsfähigkeit auf potenzielle Gefahren. Durch einen größeren Sicherheitsabstand können Sie und Ihre Mitfahrer eine sicherere Fahrt genießen.
3.8
von 5
296
Bewertungen
Franz-Robert
10/09/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Pro6000Boost am VW-Bus
Plug & Play....einfachere Montage geht nicht, das kann auch eine Frau machen...Das Licht ist unschlagbar hell und ich bin wirklich voll begeistert. Der VW T4 hatte ja wirklich dunkle Funzeln und jetzt ist es absolut TOP
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Benutzung 2026-09-10
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Benutzung 2026-09-10
Saarländer
19/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Fahren in einer neuen Lichtliga
Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Benutzung 2026-06-14
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Benutzung 2026-06-14
SteffiL.
02/05/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gute Qualität
Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Benutzung 2026-03-30
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Benutzung 2026-03-30
1. Helligkeit im Vergleich zur gesetzlichen Mindestanforderung.
2. Zusätzlicher Sicherheitsabstand verglichen mit der Reichweite des Lichtstrahls nach ECE-Regelung, bezogen auf 1 Lux. Größter Abstand zum Fahrzeug.
3. Gilt für Abblendlichter, unterscheidet sich bei Nebelscheinwerfern.