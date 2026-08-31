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Fahren mit Vernunft
Sie sind es leid, ständig Ihre Signal- und Fahrzeuginnenbeleuchtung auswechseln zu müssen? Dank der längeren Lebensdauer der Fahrzeuglampen ist die LongLife EcoVision von Philips die erste Wahl für Fahrer, die die Wartung ihrer Fahrzeuge minimieren möchten.
Lampentyp: P21/5W
12 V, 21/5 W
Langlebig, weniger Austauschen
Besonders widerstandsfähige Lampe
Anzahl der Lampen: 10
Autoprodukte und -dienstleistungen von Philips gelten auf dem OEM-Markt und dem Ersatzteilmarkt als branchenführend. Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und nach den strengsten Normen geprüft, um die Sicherheit und den Fahrkomfort unserer Kunden zu maximieren. Unsere gesamte Produktion ist gemäß den strengsten ECE-Anforderungen sorgfältig geprüft, kontrolliert und zertifiziert (ISO 9001, ISO 14001 und QSO 9000). Das ist Qualität, auf die Sie vertrauen können.
Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.
Es ist äußerst empfehlenswert, die Lampen paarweise auszutauschen, um eine symmetrische Lichtleistung zu erhalten.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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