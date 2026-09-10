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RacingVision GT200Hohe Leistung

12972RGTS2

3.8

| (296) Bewertungen

3 Auszeichnungen

Leistungsstarke Scheinwerferlampe mit Straßenzulassung

Wenn Sie Freude am Autofahren haben, können Sie mit den Philips RacingVision GT200 Fahrzeuglampen Ihr Fahrerlebnis noch aufregender machen. Bis zu 200 % helleres Licht, das über 80 Meter weiter leuchtet, ermöglicht Ihnen eine bessere Sicht und schnellere Reaktionszeit für eine erlebnisreiche Fahrt.

Alle Vorteile anzeigen

Heben Sie Ihre Fahrzeugbeleuchtung auf die nächste Stufe

Leistungsstarke Scheinwerferlampe mit Straßenzulassung

  • Lampentyp: H7

  • 12 V, 55 W

  • Bis zu 200 % helleres Licht

  • Verlängerter Lichstrahl auf der Straße

  • Anzahl der Lampen: 2

Profitieren Sie von besserer Sicht und erhöhter Fahrfreude

Philips RacingVision GT200 ist das leistungsstärkste Produkt in unserem Portfolio und bietet die superhelle Fernsicht einer Rallye-Lampe in einem Format, das für öffentliche Straßen zugelassen ist. Erleben Sie die gestochen scharfe Klarheit von bis zu 200 % hellerem Licht¹. Das optimierte Lampendesign bietet eine höhere Leuchtkraft für eine bessere Sicht auf die Straße, die vor Ihnen liegt, sodass Sie eine sicherere, aufregendere Fahrt genießen können.

Der markante Lichtstrahl leuchtet bis zu 80 Meter weiter(2)

Mit ihrem ultrahochleistungsstarken Lichtstrahl, der bis zu 80 Meter weiter² über die gesetzliche Mindestlänge reicht, können Sie mit der Philips RacingVision GT200 mehr von der Straße sehen, die vor Ihnen liegt. Erkennen Sie potenzielle Gefahren früher, reagieren Sie schneller und erhalten Sie bessere Kontrolle über ihr Fahrzeug, für ein sichereres und angenehmeres Fahrerlebnis.

Für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassene Hochleistungs-Lampen

RacingVision GT200 Scheinwerferlampen sind für die Straße ECE-homologiert. Leistungsorientierte Fahrer profitieren von hellen, kräftigen und straßentauglichen Scheinwerferlampen, welche die entsprechenden Vorschriften erfüllen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

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Bewertungen

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3.8

von 5

296

Bewertungen

10/09/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Pro6000Boost am VW-Bus

Plug & Play....einfachere Montage geht nicht, das kann auch eine Frau machen...Das Licht ist unschlagbar hell und ich bin wirklich voll begeistert. Der VW T4 hatte ja wirklich dunkle Funzeln und jetzt ist es absolut TOP

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Datum der Benutzung 2026-09-10

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Datum der Benutzung 2026-09-10

19/06/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Fahren in einer neuen Lichtliga

Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Datum der Benutzung 2026-06-14

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Datum der Benutzung 2026-06-14

02/05/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gute Qualität

Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Datum der Benutzung 2026-03-30

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Datum der Benutzung 2026-03-30

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Haftungsausschlüsse

  1. ¹ Helligkeit verglichen mit der gesetzlichen Mindestanforderung.

  2. ² Zusätzlicher Sicherheitsabstand verglichen mit der Reichweite des Lichtstrahls nach ECE-Regelung, bezogen auf 1 Lux. Größter Abstand zum Fahrzeug.