Eingestellt
12972WHVSM
Sicherheit war noch nie so attraktiv
Philips WhiteVision Lampen sorgen mit intensiver, weißer Xenon-Optik für Ihre Scheinwerfer nachts für ein tolles Fahrerlebnis. Die Helligkeit und das 60 % weißere Licht machen WhiteVision zur perfekten Kombination aus Stil und Sicherheit.
Lampentyp: H7
Packung mit: 2+2
12 V, 55 W
W5W-Signallampen inklusive
Philips WhiteVision Scheinwerferlampen stellen jegliche blauen Fahrzeuglampen in den Schatten und sind die richtige Wahl für Fahrer, die stilvoll fahren möchten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit eingehen zu müssen. Mit einer hohen Farbtemperatur und einer eleganten, weißen Fassung ist WhiteVision das ultimative Upgrade für Ihre Scheinwerfer. Die patentierte Philips Beschichtungstechnologie der 3. Generation ist ein Meisterstück der Entwicklung und macht WhiteVision zur ersten Scheinwerferlampe mit einem wahrhaft weißen Licht.
WhiteVision ist ECE-zertifiziert und die erste Lampe mit intensivem, weißem Licht mit Straßenzulassung. Sie bietet Ihnen ultimative Sicht, ohne durch Blenden des vorderen Fahrzeugs Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.
Philips WhiteVision Scheinwerferlampen (erhältlich in H1, H3, H4, H7 und HB3) wurden für eine zuverlässige Lebensdauer entwickelt. Sie bieten Ihnen eine lange Lebensdauer von 450 Stunden*. Das ist deutlich höher als bei den meisten Konkurrenzprodukten. Das Ergebnis sind weniger Lampenwechsel und somit mehr Leistung für Ihr Geld. (* H4 und H7 bei 13,2 V Standardspannung getestet)
2.8
von 5
20
Bewertungen
Steve1
19/09/2017
Deutschland
Sehr helles weißes Licht
Die Lampen haben ein sehr helles weißes Licht. Top im Gegensatz zu meinen Original Lampen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für WhiteVision 12972WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für WhiteVision 12972WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
03/02/2020
België
Good but
Really nice one. In the normal day or in the night You don't see difference. It looks better when road is wet and when You drive all night. This type and color of light helps Your eyes with 1000+ km routes.
Vorteile
Better and brighter
Nachteile
You can feel it only in specific conditions
Diese Bewertung wurde für WhiteVision 12972WHVSM koplamp auto verfasst
Datum der Benutzung 2019-10-03
Diese Bewertung wurde für WhiteVision 12972WHVSM koplamp auto verfasst
Datum der Benutzung 2019-10-03
Päivänsäde
03/12/2016
Suomi
Paljon autoileva
paras polttimo vaihtoehto paljon pimeässä autoilevalle, valoa riittää, pitkä käyttöikä.
Diese Bewertung wurde für WhiteVision 12972WHVSM auton ajovalopolttimo verfasst
Diese Bewertung wurde für WhiteVision 12972WHVSM auton ajovalopolttimo verfasst