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12342XV+S2
Optimale Leistung dank X-treme
Philips X-tremeVision Autolampen zählen zu den hellsten auf dem Markt. Sie überstrahlen viele andere Autolampen und bieten bis zu 130 % mehr Helligkeit sowie einen leistungsstarken Lichtstrahl mit hoher Reichweite. Dadurch sehen Sie weiter, können schneller reagieren und sind sicherer unterwegs.
Lampentyp: H4
Packung mit: 2
12 V, 60/55 W
Mehr Licht
Das helle, weiße Licht (3.500 K) ist deutlich weißer als herkömmliche Scheinwerfer. Die patentierte Philips Gradient Coating-Technologie™ erzeugt ein leistungsstärkeres Licht. So profitieren Sie von einer der hellsten Beleuchtungen und können nachts komfortabel fahren.
Jeder mögliche Ausfall eines Ersatzteils ist ein Risiko für Sie und Ihr Fahrzeug. Dies gilt insbesondere für Scheinwerfer. Jede defekte Scheinwerferlampe reduziert die Sichtbarkeit und Sicherheit für Sie und den entgegenkommenden Verkehr. Philips X-tremeVision ist optimiert für eine lange, zuverlässige Lebensdauer. So können Sie länger sehen und gesehen werden als mit vielen anderen Hochleistungslampen.
Mit der Kombination aus besserer Sicht und höherer Farbtemperatur zählt Philips X-tremeVision zu den Halogenlampen mit der besten Lichtleistung.
3.5
von 5
2
Bewertungen
Magsi
30/07/2015
United Kingdom
awesome product
my vehicle Toyota runs offroad and at high speeds at auto bahn. I need 4 such lamps to be comfortable in cabin at night ... even with sleepy eyes .. need to see distant and clear these originals are surely serving my needs better than other fake makes ... even there are copies of philips products in market ... but i preferred paying original price at amazon to get my hands on it ... and since its so good, i will have my uncles car also fit with it
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Urban
08/10/2016
Suomi
tehoilleen erittäin hyvä mutta EI pitkäiläinen poltin
Polttimot kestoltaan todella huonot alle 10 kk kestivät uudehkossa autossani ennen kuin langat poikki molemmista polttimoista, todella pettynyt vielä hintaansa nähden?
Diese Bewertung wurde für X-tremeVision 12342XV+S2 auton ajovalopolttimo verfasst
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