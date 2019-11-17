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Eingestellt

LCD-Monitor

226E9QDSB/00

3.4

| (28) Bewertungen

Gestochen scharfe Details – ein Design, das Grenzen überschreitet

Dieser elegante Brilliance Monitor bietet die beste Bildqualität und überschreitet die Grenzen des herkömmlichen Fernsehens. Das Display mit großem Betrachtungswinkel ermöglicht es Ihnen, von jedem Blickwinkel aus gestochen scharfe und lebendige Bilder zu genießen. Die flimmerfreie Bildwiedergabe sorgt für geringere Augenermüdung nach langem Fernsehen.

Alle Vorteile anzeigen

Gestochen scharfe Details – ein Design, das Grenzen überschreitet

  • E-Line

  • 22 (21,5"/54,6 cm Diagonale)

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

LowBlue Modus für augenschonende Produktivität

Studien haben gezeigt, dass kurzwellige blaue Lichtstrahlen von LED-Bildschirmen genau wie UV-Strahlen zu Augenschäden führen und das Sehvermögen im Laufe der Zeit beeinflussen können. Der Philips LowBlue Modus verwendet eine intelligente Software-Technologie zur Reduzierung von schädlichem kurzwelligen blauen Licht und sorgt somit rundum für Wohlbefinden.

Störungsfreies Spieleerlebnis dank AMD FreeSync™ Technologie

Beim Gaming sollte man sich nicht zwischen abgehakter Spielwiedergabe oder gestörten Frames entscheiden müssen. Dank des neuen Philips Monitors gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Erhalten Sie dank AMD FreeSync™ Technologie flüssige, störungsfreie Leistung bei jeder Bildrate, schnelle Bildschirmaktualisierung ohne Unterbrechungen sowie eine extrem kurze Reaktionszeit.

HDMI-ready für perfekte Unterhaltung in Full HD

Ein HDMI ready-Gerät verfügt über sämtliche Hardware für den Empfang von HDMI-Signalen (High-Definition Multimedia Interface). Ein HDMI-Kabel ermöglicht hochwertige Audio- und Videosignale, die über ein einziges Kabel von einem PC oder anderen AV-Quellen (z. B. von Set-Top-Boxen, DVD-Playern, A/V-Receivern und Videokameras) übertragen werden.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.4

von 5

28

Bewertungen

17/11/2019

Österreich

Österreich

Tolles Bild, Tolle Farben!

Sehr gutes Preis/Lestingsverhältnis. Ich würde dieses Produkt gerne weiterempfehlen!

Nachteile

Kein eingebaute Lautsprecher.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 246E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 246E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst

20/03/2021

Suisse

Suisse

Ausgezeichnete Bildqualität

Da ich täglich sehr viel vor dem Bildschirm sitze, geniesse ich die Farb- und Bildqualität sehr, ist auf jeden Fall Augen schonend.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 276E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst

Datum der Benutzung 2020-02-20

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 276E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst

Datum der Benutzung 2020-02-20

19/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent monitor!

I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color verfasst

Datum der Benutzung 2020-12-19

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color verfasst

Datum der Benutzung 2020-12-19

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

  2. Die maximale Auflösung funktioniert nur mit dem HDMI-Eingang.

  3. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.

  5. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.