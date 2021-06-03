Gestochen scharfe Bilder, effiziente Leistung
Der Philips PowerSensor Monitor verwendet 85 % wiederverwertete Kunststoffe. Mit seinem ohne PVC und bromierte Flammschutzmittel hergestellten Gehäuse ist er somit umweltfreundlich und produktiv zugleich.
B-Line
24 (24,1"/61,1 cm Diagonale)
1.920 x 1.200 (WUXGA)
IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen – selbst im 90-Grad-Schwenkmodus! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.
Die neuen Philips Monitore verfügen über extrem schmale Rahmen, die größtmögliche Bildgröße bei geringsten Ablenkungen ermöglichen. Besonders geeignet für Mehrfach-Display- oder Tiling-Aufstellungen etwa für Spiele, Grafikdesign oder berufliche Anwendungen, gibt Ihnen der Monitor mit ultraschmalem Rahmen das Gefühl, einen großen Monitor zu verwenden.
SmartImage ist eine exklusive, marktführende Technologie von Philips, die angezeigte Bildinhalte analysiert und Ihnen so eine optimale Anzeigeleistung garantiert. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht Ihnen die Auswahl zahlreicher Modi für Büro, Fotos, Filme, Spiele, Energieeinsparung etc. je nach Anwendung, die Sie gerade nutzen. Basierend auf Ihrer Auswahl optimiert SmartImage Kontrast, Farbsättigung und Schärfe von Bildern und Videos für die ultimative Anzeigeleistung. Der Energiesparmodus ermöglicht einen deutlich reduzierten Energieverbrauch. Und das alles in Echtzeit einfach per Knopfdruck!
4.3
von 5
8
Bewertungen
100%
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Juhu1
03/06/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Monitor
Der beste Monitor den ich je hatte. Ich würde ihn sofort wieder kaufen.
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otto52
20/03/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Praktisch, handlich, kompakt
Der Barttrimmer arbeitet sehr genau, ist gut einstellbar und liegt gut in der Hand. Hinzu kommt das kleine Packmaß (man muss auch kein Zubehör mitnehmen, wenn's auf Reisen geht). Über Akku-Laufzeit und Stabilität ist nach wenigen Wochen noch nichts zu sagen.
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JanUitDeventer
17/04/2018
Nederland
Perfect beeldscherm
Uitstekend beeldscherm. Nu een aantal maanden in gebruik. Een aanrader.
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Schnelles Aufladen nach USB-BC 1.2-Standard
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse