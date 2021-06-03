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BrillianceLCD-Monitor mit PowerSensor

240B7QPJEB/01

4.3

| (8) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Gestochen scharfe Bilder, effiziente Leistung

Der Philips PowerSensor Monitor verwendet 85 % wiederverwertete Kunststoffe. Mit seinem ohne PVC und bromierte Flammschutzmittel hergestellten Gehäuse ist er somit umweltfreundlich und produktiv zugleich.

Alle Vorteile anzeigen

mit PowerSensor

Gestochen scharfe Bilder, effiziente Leistung

  • B-Line

  • 24 (24,1"/61,1 cm Diagonale)

  • 1.920 x 1.200 (WUXGA)

IPS-Technologie für volle Farben bei großen Betrachtungswinkeln

IPS-Technologie für volle Farben bei großen Betrachtungswinkeln

IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen – selbst im 90-Grad-Schwenkmodus! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.

Monitor mit schmalem Rahmen für eine nahtlose Wiedergabe

Monitor mit schmalem Rahmen für eine nahtlose Wiedergabe

Die neuen Philips Monitore verfügen über extrem schmale Rahmen, die größtmögliche Bildgröße bei geringsten Ablenkungen ermöglichen. Besonders geeignet für Mehrfach-Display- oder Tiling-Aufstellungen etwa für Spiele, Grafikdesign oder berufliche Anwendungen, gibt Ihnen der Monitor mit ultraschmalem Rahmen das Gefühl, einen großen Monitor zu verwenden.

SmartImage Voreinstellungen für eine einfache Bildoptimierung

SmartImage Voreinstellungen für eine einfache Bildoptimierung

SmartImage ist eine exklusive, marktführende Technologie von Philips, die angezeigte Bildinhalte analysiert und Ihnen so eine optimale Anzeigeleistung garantiert. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht Ihnen die Auswahl zahlreicher Modi für Büro, Fotos, Filme, Spiele, Energieeinsparung etc. je nach Anwendung, die Sie gerade nutzen. Basierend auf Ihrer Auswahl optimiert SmartImage Kontrast, Farbsättigung und Schärfe von Bildern und Videos für die ultimative Anzeigeleistung. Der Energiesparmodus ermöglicht einen deutlich reduzierten Energieverbrauch. Und das alles in Echtzeit einfach per Knopfdruck!

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.3

von 5

8

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

03/06/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super Monitor

Der beste Monitor den ich je hatte. Ich würde ihn sofort wieder kaufen.

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20/03/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Praktisch, handlich, kompakt

Der Barttrimmer arbeitet sehr genau, ist gut einstellbar und liegt gut in der Hand. Hinzu kommt das kleine Packmaß (man muss auch kein Zubehör mitnehmen, wenn's auf Reisen geht). Über Akku-Laufzeit und Stabilität ist nach wenigen Wochen noch nichts zu sagen.

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17/04/2018

Nederland

Nederland

Perfect beeldscherm

Uitstekend beeldscherm. Nu een aantal maanden in gebruik. Een aanrader.

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Haftungsausschlüsse

  1. Die EPEAT-Bewertung ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie https://www.epeat.net/, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.

  2. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

  3. Schnelles Aufladen nach USB-BC 1.2-Standard

  4. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse