Einfach mitreißend
Das 59,9 cm (24") große Display des geschwungenen E-Line bietet ein besonders beeindruckendes Erlebnis im eleganten Design. Erleben Sie gestochen scharfe Full-HD-Bilder und einwandfreie Action-Szenen mit der AMD FreeSync-Technologie.
E-Line
24 (23,6"/59,9 cm Diagonale)
1.920 x 1.080 (Full HD)
Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.
Ein HDMI ready-Gerät verfügt über sämtliche Hardware für den Empfang von HDMI-Signalen (High-Definition Multimedia Interface). Ein HDMI-Kabel ermöglicht hochwertige Audio- und Videosignale, die über ein einziges Kabel von einem PC oder anderen AV-Quellen (z. B. von Set-Top-Boxen, DVD-Playern, A/V-Receivern und Videokameras) übertragen werden.
Das neue Philips Gaming Display verfügt über eine OSD-Steuerung mit Schnellzugriff (speziell auf Spieler abgestimmt) und bietet Ihnen mehrere Optionen. Der "FPS"-Modus (First Person Shooting) verbessert dunkle Bereiche in Spielen und ermöglicht Ihnen, versteckte Objekte in solchen Bereichen zu sehen. Der "Racing"-Modus stellt das Display auf die schnellste Reaktionszeit und hohe Farbwiedergabe ein, und nimmt zusätzlich Bildanpassungen vor. Der "RTS"-Modus (Real Time Strategy) verfügt über einen speziellen SmartFrame-Modus, der das Hervorheben des bestimmten Bereichs ermöglicht und Größen- und Bildänderungen erlaubt. "Gamer 1" und "Gamer 2" ermöglicht das Speichern individueller Einstellungen für unterschiedliche Spiele, um die beste Leistung sicherzustellen.
4.1
von 5
22
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
simsubellchen
01/12/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Schönes Design
Diesen Monitor kann man gerne weiter empfehlen, sehr gute Verarbeitung, sehr gute Auflösung, schnell montiert, angeschlossen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst
Date of Use 2025-11-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst
Date of Use 2025-11-01
Django 001
08/05/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Produkt
Super Produkt so soll es sein, kann man weiterempfehlen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 241E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst
Date of Use 2020-11-08
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 241E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst
Date of Use 2020-11-08
Dodi III
07/05/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt hat großartige Funktionen.
Es war einer gute wahl, bin froh so einer Monitor gewählt habe.
Vorteile
Sparsam
Nachteile
Kenne ich nicht.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst
Date of Use 2020-11-07
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst
Date of Use 2020-11-07
Radius der Monitorkrümmung in Millimeter
Die maximale Auflösung funktioniert nur mit dem HDMI-Eingang.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.