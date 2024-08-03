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LCD-Monitor

242V8A/00

4.2

| (12) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.

Bislang unerreicht lebendige, gestochen scharfe Bilder

Der Philips V-Line Wide-View-Monitor bietet eine bislang unerreichte Bildqualität, enthält viele wichtige Funktionen und überzeugt durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Adaptive-Sync sorgt für eine reibungslose Videoanzeige. Durch Funktionen wie Blendschutz, LowBlue-Modus und Flimmerfreiheit ist er zudem besonders schonend für Ihre Augen.

Alle Vorteile anzeigen

Bislang unerreicht lebendige, gestochen scharfe Bilder

  • V-Line

  • 24 (23,8"/60,5 cm Diagonale)

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

Integrierte Stereo-Lautsprecher für Multimedia

Im Display sind hochwertige Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht.

Dank des EasyRead Modus können Sie wie auf Papier lesen

Erleben Sie mehr Komfort und bessere Lesbarkeit beim Arbeiten mit langen, textintensiven Dokumenten. Der EasyRead-Modus sorgt für ein papierähnliches Anzeigeerlebnis, das die Augen schont. Dazu werden Farben und Zoomstufen so angepasst, dass das Lesen auf echtem Papier simuliert wird – direkt auf Ihrem Bildschirm.

HDMI sichert universelle digitale Anschlussmöglichkeiten

HDMI sichert universelle digitale Anschlussmöglichkeiten

Ein HDMI ready-Gerät verfügt über sämtliche Hardware für den Empfang von HDMI-Signalen (High-Definition Multimedia Interface). Ein HDMI-Kabel ermöglicht hochwertige Audio- und Videosignale, die über ein einziges Kabel von einem PC oder anderen AV-Quellen (z. B. von Set-Top-Boxen, DVD-Playern, A/V-Receivern und Videokameras) übertragen werden.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

12

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

03/08/2024

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

The product has very good features

Excellent plug and play features, software accompanied the monitor making it available on the system with its drivers, low power consumption.

Vorteile

Inexpensive, good appearance, comes with drivers, and adaptable connectivity.

Nachteile

Not recognisable on system without drivers.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 272V8A LCD monitor verfasst

Datum der Benutzung 2022-08-03

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 272V8A LCD monitor verfasst

Datum der Benutzung 2022-08-03

01/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Monitor, great Picture Quality ,75Hz

Got it for 85£, which was a bargain for a 75Hz Monitor. Use it without a problem in a multi monitor setup. There is nothing else you can want from monitor like this: IPS Panel, 75Hz, Great picture quality, Gaming response time < 5ms, HDMI, DP, speakers ..

Vorteile

- Great Full HD Quality, 3 inputs HDMI, DP, inbuilt speakers, 75Hz

Nachteile

Build in speakers are not the best, but they do the job

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 242V8A LCD monitor verfasst

Datum der Benutzung 2022-01-01

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Diese Bewertung wurde für 242V8A LCD monitor verfasst

Datum der Benutzung 2022-01-01

14/09/2022

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

Lovely picture

The size of the monitor was paramount and this one had such a lovely look about it with just a small edging. It is lovely.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 242V8A LCD monitor verfasst

Datum der Benutzung 2021-08-14

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 242V8A LCD monitor verfasst

Datum der Benutzung 2021-08-14

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

  2. Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.

  3. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  4. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.