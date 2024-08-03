Bislang unerreicht lebendige, gestochen scharfe Bilder
Der Philips V-Line Wide-View-Monitor bietet eine bislang unerreichte Bildqualität, enthält viele wichtige Funktionen und überzeugt durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Adaptive-Sync sorgt für eine reibungslose Videoanzeige. Durch Funktionen wie Blendschutz, LowBlue-Modus und Flimmerfreiheit ist er zudem besonders schonend für Ihre Augen.
V-Line
24 (23,8"/60,5 cm Diagonale)
1.920 x 1.080 (Full HD)
Im Display sind hochwertige Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht.
Erleben Sie mehr Komfort und bessere Lesbarkeit beim Arbeiten mit langen, textintensiven Dokumenten. Der EasyRead-Modus sorgt für ein papierähnliches Anzeigeerlebnis, das die Augen schont. Dazu werden Farben und Zoomstufen so angepasst, dass das Lesen auf echtem Papier simuliert wird – direkt auf Ihrem Bildschirm.
Ein HDMI ready-Gerät verfügt über sämtliche Hardware für den Empfang von HDMI-Signalen (High-Definition Multimedia Interface). Ein HDMI-Kabel ermöglicht hochwertige Audio- und Videosignale, die über ein einziges Kabel von einem PC oder anderen AV-Quellen (z. B. von Set-Top-Boxen, DVD-Playern, A/V-Receivern und Videokameras) übertragen werden.
4.2
von 5
12
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Good speed
03/08/2024
United Kingdom
Verifizierter Käufer
The product has very good features
Excellent plug and play features, software accompanied the monitor making it available on the system with its drivers, low power consumption.
Vorteile
Inexpensive, good appearance, comes with drivers, and adaptable connectivity.
Nachteile
Not recognisable on system without drivers.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 272V8A LCD monitor verfasst
Datum der Benutzung 2022-08-03
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 272V8A LCD monitor verfasst
Datum der Benutzung 2022-08-03
FreshMike
01/01/2023
United Kingdom
Excellent Monitor, great Picture Quality ,75Hz
Got it for 85£, which was a bargain for a 75Hz Monitor. Use it without a problem in a multi monitor setup. There is nothing else you can want from monitor like this: IPS Panel, 75Hz, Great picture quality, Gaming response time < 5ms, HDMI, DP, speakers ..
Vorteile
- Great Full HD Quality, 3 inputs HDMI, DP, inbuilt speakers, 75Hz
Nachteile
Build in speakers are not the best, but they do the job
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 242V8A LCD monitor verfasst
Datum der Benutzung 2022-01-01
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Diese Bewertung wurde für 242V8A LCD monitor verfasst
Datum der Benutzung 2022-01-01
GGran
14/09/2022
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Lovely picture
The size of the monitor was paramount and this one had such a lovely look about it with just a small edging. It is lovely.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 242V8A LCD monitor verfasst
Datum der Benutzung 2021-08-14
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 242V8A LCD monitor verfasst
Datum der Benutzung 2021-08-14
Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.