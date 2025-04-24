24M1N3200ZS/01
Spielen auf neuem Niveau
Dieser Philips Gaming-Monitor ist ein großartiger Allzweckmonitor für ein intensives, actiongeladenes PC-Spielerlebnis. Die Sync-Technologie, 165 Hz und 1 ms sorgen für ein flüssiges Gameplay. Das nahezu rahmenlose Display mit Ultra Wide Color sorgt für ein noch beeindruckenderes visuelles Erlebnis.
Evnia 3000
24 (23,8"/60,5 cm Diagonale)
1.920 x 1.080 (Full HD)
Beim Gaming sollten Ruckeln und kaputte Frames gar nicht erst auftreten. AMD FreeSync™ Premium ermöglicht Spielern ein flüssiges Spielerlebnis ohne Tearing bei höchster Leistung. Es werden keine Kompromisse gemacht – Spielen Sie ungestört mit schneller Aktualisierungsrate, Low Framerate Compensation und geringer Latenz.
Sie spielen intensive, wettbewerbsorientierte Games. Dafür benötigen Sie ein Display mit verzögerungsfreien, besonders flüssigen Bildern. Dieses Philips Display aktualisiert das Bild bis zu 165 Mal pro Sekunde und ist damit deutlich schneller als ein Standarddisplay. Bei einer niedrigeren Bildrate können Gegner scheinbar von einer Stelle zur nächsten springen, sodass sie nur schwer zu treffen sind. Mit einer Bildrate von 165Hz sehen Sie auch die entscheidenden fehlenden Bilder auf dem Bildschirm. Dadurch werden die Bewegungen Ihrer Gegner besonders flüssig dargestellt, sodass Sie sie problemlos anvisieren können. Mit extrem niedriger Eingangsverzögerung und ohne Tearing ist dieses Philips Display Ihr perfekter Gaming-Partner.
MPRT (Reaktionszeit bei bewegten Bildern) beschreibt die Reaktionszeit auf intuitivere Weise und bezieht sich direkt auf die Dauer des Übergangs von unscharfem Bildrauschen zu klaren und gestochen scharfen Bildern. Der Philips Gaming-Monitor mit 1 ms MPRT beseitigt Schlieren und Bewegungsunschärfe effektiv und liefert schärfere und präzisere Bilder für ein besseres Gaming-Erlebnis. Die beste Wahl für spannende Spiele, bei denen schnelle Reaktionen gefragt sind.
4.3
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Eduard567
24/04/2025
Suisse
Farben sehr Schön.
Super für den Preis Perfekt!!! Die Fraben sind sehr schön und in Spielen sieht es unglaublich aus für den Preis. +165 Hz +Schöne Farben +Elegant +Displayport -Man könnte im Lieferumfang sagen welche version das Displa port kabel hat
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2025-03-24
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2025-03-24
GeoV
05/02/2024
Nederland
Verifizierter Käufer
Fijn tweede beeldscherm bij mijn Macbook Air
Fijn tweede beeldscherm bij een laptop, en zeker als games-monitor. Mooi beeld en goed contrast. Ben er blij mee. Bij gewoon computer gebruik is de tekst iets minder van kwaliteit als een Mac beeldscherm, maar zeker geen dealbreaker.
Vorteile
Mooie films- of games monitor, werkt goed samen als uitgebreid beeldscherm bij Macbook Air
Nachteile
Tekst is wat minder van kwaliteit (vergeleken met de Macbook)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor verfasst
Datum der Benutzung 2024-01-05
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor verfasst
Datum der Benutzung 2024-01-05
SaLGaL78
29/12/2023
Italia
Philips Mitarbeiter(in)
Verifizierter Käufer
Buon FHD
[Employee of philipsglobal] Caratteristiche pannello ottime per lavoro d'ufficio e progettazione CAD. Si lavora bene anche in grafica e modellazione 3D. pLe prestazioni sono buone anche per gaming saltuario. La mancanza di speeker e l'impossibilità della regolazione in altezza si risente, però in rapporto al costo ci si adatta; buona la dotazione presente nella confezione. Rapporto Prezzo/Qualità buono.
Vorteile
Qualità del pannello e materiali, dotazione a corredo.
Nachteile
Regolazione solo inclinazione pannello, mancanza di speeker
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD verfasst
Datum der Benutzung 2023-11-29
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD verfasst
Datum der Benutzung 2023-11-29
Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.
Stellen Sie für eine optimale Ausgangsleistung immer sicher, dass Ihre Grafikkarte die maximale Auflösung und Aktualisierungsrate dieses Philips Displays erreichen kann.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
MPRT passt die Helligkeit für die Reduzierung von Unschärfe an, sodass die Helligkeit nicht manuell angepasst werden kann, wenn MPRT eingeschaltet ist. Um Bewegungsunschärfe zu reduzieren, wird die LED-Hintergrundbeleuchtung synchron mit der Bildschirmaktualisierung angezeigt, was zu einer spürbaren Veränderung der Helligkeit führen kann.
MPRT ist ein für Spiele optimierter Modus. Die Aktivierung von MPRT kann zu einem auffälligen Flackern des Bildschirms führen. Es wird empfohlen, den Modus auszuschalten, wenn Sie die Spielfunktion nicht verwenden.
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
Adobe RGB-Abdeckung basierend auf CIE1976
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Der Monitor kann von den Abbildungen der Funktionen abweichen.