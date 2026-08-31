24M2N3200S/01
Mehr fürs Gaming
Mit diesem schnellen IPS-Monitor können Sie mit ultimativer Präzision und einer Geschwindigkeit von 180 Hz spielen. Mit gestochen scharfen HDR-Bildern und einer garantierten Full HD-Auflösung sorgt dieser Monitor für ein hervorragendes Gaming-Erlebnis.
Evnia 3000
24 (23,8"/60,5 cm Diagonale)
1.920 x 1.080 (Full HD)
Sie spielen intensive, kompetitive Games. Sie verlangen ein Display mit verzögerungsfreien, extrem flüssigen Bildern. Dieses Display baut das Bild bis zu 180 Mal pro Sekunde neu auf und ist damit deutlich schneller als ein Standarddisplay. Bei einer niedrigeren Bildrate können Gegner auf dem Bildschirm scheinbar von einer Stelle zur nächsten springen, wodurch sie schwer zu treffende Ziele werden. Mit einer Bildrate von 180Hz erhalten Sie jene entscheidenden zusätzlichen Bilder auf dem Bildschirm, die gegnerische Bewegungen extrem flüssig darstellen, sodass Sie Ihre Ziele mühelos anvisieren können. Mit extrem niedriger Eingangsverzögerung und ohne Screen Tearing ist dieses Philips Display Ihr perfekter Gaming-Partner.
Die Eingangsverzögerung ist die Zeit, die zwischen dem Ausführen einer Aktion mit angeschlossenen Geräten und der Anzeige des Ergebnisses auf dem Bildschirm vergeht. Eine geringe Eingangsverzögerung verkürzt die Verzögerung zwischen der Eingabe eines Befehls über Ihre Geräte und dessen Anzeige auf dem Monitor. Dadurch wird das Spielen reaktionskritischer Videospiele erheblich verbessert, was besonders für Spieler von rasanten, kompetitiven Spielen wichtig ist.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
Bewertungen
Stellen Sie für eine optimale Ausgangsleistung immer sicher, dass Ihre Grafikkarte die maximale Auflösung und Aktualisierungsrate dieses Philips Displays erreichen kann.
Antwortzeitwert gleich SmartResponse
Smart MPRT passt die Helligkeit für die Reduzierung von Unschärfe an, sodass die Helligkeit nicht manuell angepasst werden kann, wenn Smart MPRT eingeschaltet ist. Um Bewegungsunschärfe zu reduzieren, wird die LED-Hintergrundbeleuchtung synchron mit der Bildschirmaktualisierung angezeigt, was zu einer spürbaren Veränderung der Helligkeit führen kann.
Smart MPRT ist ein für Spiele optimierter Modus. Die Aktivierung von Smart MPRT kann zu einem auffälligen Flackern des Bildschirms führen. Es wird empfohlen, den Modus auszuschalten, wenn Sie die Spielfunktion nicht verwenden.
Adobe RGB- und DCI-P3-Abdeckung basierend auf CIE1976, sRGB-Fläche basierend auf CIE1931, NTSC-Fläche basierend auf CIE1976.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.
Die in dieser Broschüre aufgeführten Produkte und Zubehörteile können je nach Land und Region unterschiedlich sein.