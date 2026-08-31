180Hz Bildwiederholfrequenz für extrem flüssige, brillante Bilder

Sie spielen intensive, kompetitive Games. Sie verlangen ein Display mit verzögerungsfreien, extrem flüssigen Bildern. Dieses Display baut das Bild bis zu 180 Mal pro Sekunde neu auf und ist damit deutlich schneller als ein Standarddisplay. Bei einer niedrigeren Bildrate können Gegner auf dem Bildschirm scheinbar von einer Stelle zur nächsten springen, wodurch sie schwer zu treffende Ziele werden. Mit einer Bildrate von 180Hz erhalten Sie jene entscheidenden zusätzlichen Bilder auf dem Bildschirm, die gegnerische Bewegungen extrem flüssig darstellen, sodass Sie Ihre Ziele mühelos anvisieren können. Mit extrem niedriger Eingangsverzögerung und ohne Screen Tearing ist dieses Philips Display Ihr perfekter Gaming-Partner.