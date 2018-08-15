Eingestellt
24PFS4022/12
Ultraflacher Full HD LED TV
Die Philips 4000 Serie – kleiner Bildschirm, großer Spaß! Die Größe des Bildschirms beeinträchtigt die Bildqualität in keinster Weise und durch das kompakte Design lässt sich der Fernseher beliebig in Ihrem gesamten Zuhause platzieren. Sein minimalistischer Look bereichert einfach jeden Raum.
60 cm (24")
Full HD LED TV
DVB T/T2/T2-HD/C/S/S2
Vermeiden Sie Kabelsalat mit einem einzelnen HDMI-Kabel zur Übertragung von Audio- und Videosignalen von Ihren Geräten auf Ihren Fernseher. HDMI verwendet unkomprimierte Signale für eine optimale Qualität von der Quelle bis zum Bildschirm. In Kombination mit Philips EasyLink benötigen Sie nur noch eine Fernbedienung für Fernseher, DVD-, Blu-ray-Player, Set-Top-Box oder Home Entertainment-System.
Die Bildqualität macht den Unterschied. Normale HDTVs liefern Qualität, aber Sie erwarten mehr. Stellen Sie sich gestochen scharfe Details in Kombination mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und realistische Farben für ein lebensechtes Bild vor.
Elegant, kompakt und leicht. Mit Ihrem kleinen Fernseher sehen Sie Ihre Lieblingsprogramme in der Küche, bleiben beim Basteln in der Garage auf dem Laufenden und erfahren die neuesten Sportergebnisse beim Grillen. Ein solcher tragbarer Fernseher ist immer da, wo der Spaß ist!
3.2
von 5
108
Bewertungen
Ralfi123
15/08/2018
Deutschland
Verifizierter Käufer
tolles Gerät
Schönes kleines Gerät, flach und sehr leicht mit einem guten Ton.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 22PFS4022 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ralfi123
15/08/2018
Deutschland
tolles Gerät
Schönes kleines Gerät, flach und sehr leicht mit einem guten Ton.
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flippino
05/06/2018
Italia
HA TUTTO
io posseggo 8 televisori , ma questo 24 pollici li batte tutti. Due tuner , sistema di registrazione efficace e logico , full hd , software di buon livello ..... unico neo l'audio bassino causa altoparlanri messi sul retro , ma basta collegarci degli speaker esterni e si risolve . Brava Philips .
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 24PFS4022 TV LED ultra sottile Full HD verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.