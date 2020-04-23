Eingestellt
24PFS5303/12
Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher
Mit dem Philips 5300 erleben Sie erstklassige Bilder auch auf einem kleinen Bildschirm. Dank der benutzerfreundlichen Fernbedienung und dem kompakten Design ist er die perfekte Wahl für Küche, Schlafzimmer und Büro.
60 cm (24")
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Elegant, kompakt, leicht und tragbar. Mit Ihrem kleinen Fernseher sehen Sie Ihre Lieblingsprogramme wo auch immer Sie sich befinden – sei es in der Küche oder beim Camping mit Ihrer Familie. Dieser tragbare Fernseher hält Sie stets über die neuesten Nachrichten und Sportergebnisse informiert und ist überall dort einsetzbar, wo der Spaß am größten ist!
Vermeiden Sie Kabelsalat mit einem einzelnen HDMI-Kabel zur Übertragung von Audio- und Videosignalen von Ihren Geräten auf Ihren Fernseher. HDMI verwendet unkomprimierte Signale für eine optimale Qualität von der Quelle bis zum Bildschirm. In Kombination mit Philips EasyLink benötigen Sie nur noch eine Fernbedienung für Fernseher, DVD-, Blu-ray-Player, Set-Top-Box oder Home Entertainment-System.
Philips Pixel Plus HD optimiert die Bildqualität für gestochen scharfe Bilder mit tollen Kontrasten. Egal ob Sie Online-Inhalte streamen oder eine Disc ansehen, Sie erhalten immer schärfere Bilder mit dunkleren Schwarz- und helleren Weißtönen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.6
von 5
65
Bewertungen
derFSR
23/04/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Gutes Preisleistungsverhältnis
Es ist der zweite Fernseher dieser Art der angeschafft wurde. Weil der erste Apparat sehr gut ist , wurde für die Werkstatt ebensolches Gerät angeschaft.
Vorteile
Einfach zu „installieren „.
Nachteile
Fester Standfuß, Montage an der hohen Wand nur mit Halterung. Regal geht nicht.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5300 series 22PFS5303 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Datum der Benutzung 2019-03-23
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5300 series 22PFS5303 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Datum der Benutzung 2019-03-23
Grünernie
12/10/2018
Deutschland
Optimales Zweitgerät
Endlich ein fast gelungenes Produkt! Bis auf diese Fernbedienung Grrrr... Warum diese winzigen Programmtasten??? Und den Videotext ganz nach unten gesetzt. Erklärt es mir... Tasten für vor und zurück und Aufnahme, Play, Stopp, und Pause braucht bei dieser größe kein Mensch!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5300 series 24PFS5303 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5300 series 24PFS5303 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher verfasst
matty
13/08/2018
Deutschland
schicker kleiner fernseher
super scharfes bild, gute menüführung beim einrichten, leicht, schmal und gutes desing
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5300 series 24PFS5303 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5300 series 24PFS5303 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher verfasst
Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.