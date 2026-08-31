25M2N5200P/00
Bestes Gaming-Erlebnis
Ein Gaming-Monitor, der das Beste aus beiden Welten bietet. Mit SmartContrast und der Kombination aus AMD FreeSync Premium-Technologie und einer Aktualisierungsrate von 280 Hz verspricht dieses Produkt flüssiges Gaming ohne Verzögerungen und keine Beeinträchtigungen bei der Bildgebung.
Evnia 5000
25 (24,5"/62,2 Diagonale)
1.920 x 1.080 (Full HD)
Beim Gaming sollten Ruckeln und kaputte Frames gar nicht erst auftreten. AMD FreeSync™ Premium ermöglicht Spielern ein flüssiges Spielerlebnis ohne Tearing bei höchster Leistung. Es werden keine Kompromisse gemacht – Spielen Sie ungestört mit schneller Aktualisierungsrate, Low Framerate Compensation und geringer Latenz.
Das Philips Evnia Display mit 280 Hz hebt Ihr Gaming-Erlebnis auf eine neue Ebene. Die geringe Eingangsverzögerung in Verbindung mit der Technologie für variable Bildwiederholfrequenzen verschafft Ihnen einen immersiven Gaming-Vorteil. Darüber hinaus bietet unser hochauflösendes Panel mit weitem Betrachtungswinkel ein realistisches Gaming-Erlebnis mit unübertroffener Farbgenauigkeit. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche: Der verstellbare Standfuß bietet Ihnen den verdienten Komfort und die flimmerfreie Technologie ermöglicht eine angenehme Betrachtung, sodass Sie ohne gesundheitliche Bedenken weiterspielen können.
Die Eingangsverzögerung ist die Zeit, die zwischen dem Ausführen einer Aktion mit angeschlossenen Geräten und der Anzeige des Ergebnisses auf dem Bildschirm vergeht. Eine geringe Eingangsverzögerung verkürzt die Verzögerung zwischen der Eingabe eines Befehls über Ihre Geräte und dessen Anzeige auf dem Monitor. Dadurch wird das Spielen reaktionskritischer Videospiele erheblich verbessert, was besonders für Spieler von rasanten, kompetitiven Spielen wichtig ist.
Bewertungen
Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Die maximale Auflösung funktioniert nur mit dem DP-Eingang.
Stellen Sie für eine optimale Ausgangsleistung immer sicher, dass Ihre Grafikkarte die maximale Auflösung und Aktualisierungsrate dieses Philips Displays erreichen kann.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
Smart MBR passt die Helligkeit für die Reduzierung von Unschärfe an, sodass die Helligkeit nicht manuell angepasst werden kann, wenn Smart MBR eingeschaltet ist. Um Bewegungsunschärfe zu reduzieren, wird die LED-Hintergrundbeleuchtung synchron mit der Bildschirmaktualisierung angezeigt, was zu einer spürbaren Veränderung der Helligkeit führen kann.
Smart MPRT ist ein für Spiele optimierter Modus. Die Aktivierung von Smart MPRT kann zu einem auffälligen Flackern des Bildschirms führen. Es wird empfohlen, den Modus auszuschalten, wenn Sie die Spielfunktion nicht verwenden.
Adobe RGB und DCI-P3-Abdeckung basierend auf CIE1976, sRGB-Bereich basierend auf CIE1931, NTSC-Bereich und RGB-Bereich basierend auf CIE1976.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.
NVIDIA® G-SYNC® Support-Schnittstelle: DisplayPort
Stellen Sie sicher, dass Sie den NVIDIA® G-SYNC®-Treiber auf die neueste Version aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie auf der NVIDIA-Website unter https://www.nvidia.com/
Stellen Sie sicher, dass Ihre Grafikkarte NVIDIA® G-SYNC® unterstützt
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.