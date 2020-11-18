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Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

271E1CA/00

4.3

| (3) Bewertungen

Einfach mitreißend

Das 68,6 cm (27 ") große Display des geschwungenen E-Line bietet ein besonders beeindruckendes Erlebnis im eleganten Design. Erleben Sie gestochen scharfe Full-HD-Bilder und einwandfreie Action-Szenen mit der AMD FreeSync-Technologie.

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Einfach mitreißend

  • E-Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

Geschwungenes Monitordesign für ein intensives Erlebnis

Geschwungenes Monitordesign für ein intensives Erlebnis

Desktop-Monitore bieten eine persönliche Benutzererfahrung, für die sich ein geschwungenes Design gut eignet. Der geschwungene Bildschirm sorgt für einen angenehmen, subtilen Effekt, der Sie in den Fokus rückt.

VA-Monitor für überwältigende Bilder bei großem Betrachtungswinkel

VA-Monitor für überwältigende Bilder bei großem Betrachtungswinkel

Der Philips VA-LED-Monitor verwendet eine erweiterte Multi-Domain Vertical Alignment-Technologie, wodurch Sie statische Kontrastverhältnisse für besonders lebendige und helle Bilder erhalten. Herkömmliche Büro-Anwendungen werden mit Leichtigkeit angezeigt, besonders geeignet ist er aber für Fotos, das Surfen im Internet, Filme, Spiele und anspruchsvolle Grafikanwendungen. Dank der optimierten Pixelverwaltungstechnologie haben Sie einen extra breiten Betrachtungswinkel von 178/178 Grad, der gestochen scharfe Bilder ermöglicht.

16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder

16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder

Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.3

von 5

3

Bewertungen

3
2
1

18/11/2020

Deutschland

Deutschland

HD Curved Display

Sehr Zufrieden Sieht Super Toll aus Tolle Grafik Empfehle ich weiter

Vorteile

+++

Nachteile

---

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2020-10-18

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2020-10-18

25/11/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

ja,aber aktuell gehen die Lautsprecher nicht,

die ersten Monate 2war ich sehr zufrieden, aktuell funktionieren die Gerätelautsprecher nicht

Nachteile

Lautsprecher defekt???

Diese Bewertung wurde für 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2022-05-25

Diese Bewertung wurde für 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2022-05-25

06/12/2021

France

France

Verifizierter Käufer

Belle image et pas trop encombrant

Belle image avec un éclairage homogène à l’œil qui n'a pas à rougir de sa coopération avec un iMac et son écran Retina. Les écrans courbes nécessitent un bon placement, surtout en hauteur... dommage que le pied soit trop court. J'aurais ausi bien aimé une seconde prise HDMI.

Vorteile

Qualité d'image et prix

Nachteile

Pied trop court et une seule prise HDMI

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD verfasst

Datum der Benutzung 2020-12-06

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD verfasst

Datum der Benutzung 2020-12-06

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Haftungsausschlüsse

  1. Radius der Monitorkrümmung in Millimeter

  2. Die maximale Auflösung funktioniert nur mit dem HDMI-Eingang.

  3. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  4. NTSC-Bereich basiert auf CIE1976

  5. sRGB-Bereich basiert auf CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.

  7. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.