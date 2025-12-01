Einfach mitreißend
Das 68,6 cm (27 ") große Display des geschwungenen E-Line bietet ein besonders beeindruckendes Erlebnis im eleganten Design. Erleben Sie gestochen scharfe Full-HD-Bilder und einwandfreie Action-Szenen mit der AMD FreeSync-Technologie.
E-Line
68,6 cm (27")
1.920 x 1.080 (Full HD)
SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.
Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.
Im Display sind hochwertige Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht.
4.1
von 5
22
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
simsubellchen
01/12/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Schönes Design
Diesen Monitor kann man gerne weiter empfehlen, sehr gute Verarbeitung, sehr gute Auflösung, schnell montiert, angeschlossen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst
Date of Use 2025-11-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst
Date of Use 2025-11-01
Django 001
08/05/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Produkt
Super Produkt so soll es sein, kann man weiterempfehlen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 241E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst
Date of Use 2020-11-08
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 241E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst
Date of Use 2020-11-08
Dodi III
07/05/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt hat großartige Funktionen.
Es war einer gute wahl, bin froh so einer Monitor gewählt habe.
Vorteile
Sparsam
Nachteile
Kenne ich nicht.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst
Date of Use 2020-11-07
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst
Date of Use 2020-11-07
Radius der Monitorkrümmung in Millimeter
Die maximale Auflösung funktioniert nur mit dem HDMI-Eingang.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.