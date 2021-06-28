Einfach mitreißend
Das 68,6 cm (27 ") große Display des geschwungenen E-Line bietet ein besonders beeindruckendes Erlebnis im eleganten Design. Erleben Sie gestochen scharfe Full-HD-Bilder und einwandfreie Action-Szenen mit der AMD FreeSync-Technologie.
E-Line
68,6 cm (27")
1.920 x 1.080 (Full HD)
Im Display sind hochwertige Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht.
Aufgrund der Art und Weise, wie die Helligkeit auf Bildschirmen mit LED-Hintergrundbeleuchtung geregelt wird, empfinden einige Benutzer ein Flimmern auf dem Bildschirm, was zur Ermüdung der Augen führt. Philips FlickerFree Technologie wendet eine neue Lösung zur Helligkeitsregelung an und reduziert so das Flimmern für mehr Sehkomfort.
Der Philips VA-LED-Monitor verwendet eine erweiterte Multi-Domain Vertical Alignment-Technologie, wodurch Sie statische Kontrastverhältnisse für besonders lebendige und helle Bilder erhalten. Herkömmliche Büro-Anwendungen werden mit Leichtigkeit angezeigt, besonders geeignet ist er aber für Fotos, das Surfen im Internet, Filme, Spiele und anspruchsvolle Grafikanwendungen. Dank der optimierten Pixelverwaltungstechnologie haben Sie einen extra breiten Betrachtungswinkel von 178/178 Grad, der gestochen scharfe Bilder ermöglicht.
4.5
von 5
61
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
Evil Hansen
28/06/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Einfach perfekt
Ich habe einige Zeit nach einer perfekten Lösung für's Home-Office gesucht. Dieser Bildschirm erfüllt meine Erwartungen voll und ganz, tolles Bild, perfekte Größe, was will man mehr? Einzig die Lautsprecher konnte ich bislang nicht aktivieren (es kommt kein Ton über HDMI), obwohl das Wiedergabegerät beim Speaker-Symbol angezeigt wird. Aber dies ist sicherlich eine Frage des Settings und für mich nicht relevant. Aber was das Bild angeht, Preis-Leistung unschlagbar!!
Vorteile
perfekte Größe für den Schreibtisch, sofort "da", tolles Bild, 100%ig zufrieden
Nachteile
z.Z. kein Sound, aber evtl Setting/Einstellungsproblem meinerseits?
Diese Bewertung wurde für 325E1C Geschwungener LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Date of Use 2020-12-28
Diese Bewertung wurde für 325E1C Geschwungener LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Date of Use 2020-12-28
Falkenretter
04/04/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Guter Monitor zum fairen Preis
Ein 32 Zoll Curved Monitor zu einem unschlagbaren Preis. Klare Kaufempfehlung.
Vorteile
Qualität, Support
Nachteile
Nicht höhenverstellbar, Reaktionszeit
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 322E1C Geschwungenes Full HD-LCD-Display verfasst
Date of Use 2020-12-03
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 322E1C Geschwungenes Full HD-LCD-Display verfasst
Date of Use 2020-12-03
Waldhorn
02/04/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Ein super klares, detailreiches 4K Bild
Ich würde es jedem Fotografen und Videobearbeiter empfehlen, es eignet sich auch auf Grund der Größe für kleinere Präsentationen.
Vorteile
gute, hohe Auflösung, klares Bild
Nachteile
keinen gefunden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 328E1CA Geschwungener LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Date of Use 2020-03-02
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 328E1CA Geschwungener LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Date of Use 2020-03-02
Radius der Monitorkrümmung in Millimeter
Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.