Als erstes möchte ich auf einige Bewertungen auf Amazon eingehen, die die fehlenden Lautsprecher bemängeln. Also, eingebaute Lautsprecher hat nur das Modell ‎328E1CA/00 mit der Bezeichnung HDMI-DP 32 Zoll Curved 4K. Aus Rezessionen auf dieser Plattform habe ich entnommen, dass die Lautsprecher unter Windows 11 nicht funktionieren sollen, weil es nur Treiber bis Windows 10 gibt. Der Philips Monitor Kundenservice hat auf meine diesbezügliche Anfrage an einem Sonntag Abend sehr schnell geantwortet, bereits am Montag vormittags und mir definitiv bestätigt, das Modell 328E1CA hat Lautsprecher und diese funktionieren auch unter Windows 11. Daraufhin habe ich dieses Teil bestellt und bin 100% zufrieden mit meiner Entscheidung. Anstelle eines 49 Zoll Monitors habe ich mich für die 2-Bildschirm-Lösung mit 2x 32 Zoll entschieden und betreibe den Philips zusammen mit meinem bisherigen HP Omen 32c. Das Zusammenspiel der beiden funktioniert optimal. Der Monitor wird als Gaming Monitor beworben, über die Gaming Qualitäten kann ich nichts sagen, ich nutze ihn überwiegend für Office Anwendungen. Hier hat er keinerlei Schwachpunkte. Die Lautsprecher funktionieren unter Windows 11 einwandfrei. Man darf selbstverständlich keine High-End Qualität aus 2x 3 Watt Lautsprechern erwarten, aber zur normalen Musik- oder Videowiedergabe sind sie durchaus geeignet, übertreffen sogar meine Erwartung. Auf diese Weise konnte ich die beiden externen Lautsprecher, die ich vorher verwenden musste, weil der HP Omen nämlich keine eingebauten hat, wieder abstecken. Der Standfuß aus Metall bietet sicheren Halt, die Bildqualität ist TOP, absolut flimmerfrei, das Gerät bietet zahlreiche Modi zur Einstellung, die dem persönlichen Sehempfinden entsprechen und was für mich auch sehr wichtig ist, die Einstelltasten befinden sich an der Geräteunterseite und nicht wie bei manchen Monitoren hinten. Den günstigen Preis auch noch mit einbezogen ist der Philips 328E1CA eine klare Empfehlung.