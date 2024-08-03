Bislang unerreicht lebendige, gestochen scharfe Bilder
Der Philips V-Line Wide-View-Monitor bietet eine bislang unerreichte Bildqualität, enthält viele wichtige Funktionen und überzeugt durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Adaptive-Sync sorgt für eine reibungslose Videoanzeige. Durch Funktionen wie Blendschutz, LowBlue-Modus und Flimmerfreiheit ist er zudem besonders schonend für Ihre Augen.
V-Line
68,6 cm (27")
1.920 x 1.080 (Full HD)
DisplayPort ist ein digitaler Anschluss vom PC zum Monitor ohne Konvertierung. Mit höheren Kapazitäten als DVI kann dieser Standard bis zu 15 Meter Kabel und eine Datenübertragung von 10,8 Gbit/s vollständig unterstützen. Mit dieser hohen Leistung ohne Latenz erhalten Sie die schnellsten Bild- und Aktualisierungsraten. Somit ist DisplayPort nicht nur die beste Wahl für die Verwendung im Büro oder zu Hause, sondern auch bestens für anspruchsvolle Spiele und Filme, Videobearbeitung und mehr geeignet. Durch verschiedene Adapter wird zudem umfassende Kompatibilität gewährleistet.
Aufgrund der Art und Weise, wie die Helligkeit auf Bildschirmen mit LED-Hintergrundbeleuchtung geregelt wird, empfinden einige Benutzer ein Flimmern auf dem Bildschirm, was zur Ermüdung der Augen führt. Philips FlickerFree Technologie wendet eine neue Lösung zur Helligkeitsregelung an und reduziert so das Flimmern für mehr Sehkomfort.
Studien haben gezeigt, dass kurzwellige blaue Lichtstrahlen von LED-Bildschirmen genau wie UV-Strahlen zu Augenschäden führen und das Sehvermögen im Laufe der Zeit beeinflussen können. Der Philips LowBlue Modus verwendet eine intelligente Software-Technologie zur Reduzierung von schädlichem kurzwelligen blauen Licht und sorgt somit rundum für Wohlbefinden.
4.2
von 5
12
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Good speed
03/08/2024
United Kingdom
Verifizierter Käufer
The product has very good features
Excellent plug and play features, software accompanied the monitor making it available on the system with its drivers, low power consumption.
Vorteile
Inexpensive, good appearance, comes with drivers, and adaptable connectivity.
Nachteile
Not recognisable on system without drivers.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 272V8A LCD monitor verfasst
Datum der Benutzung 2022-08-03
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 272V8A LCD monitor verfasst
Datum der Benutzung 2022-08-03
FreshMike
01/01/2023
United Kingdom
Excellent Monitor, great Picture Quality ,75Hz
Got it for 85£, which was a bargain for a 75Hz Monitor. Use it without a problem in a multi monitor setup. There is nothing else you can want from monitor like this: IPS Panel, 75Hz, Great picture quality, Gaming response time < 5ms, HDMI, DP, speakers ..
Vorteile
- Great Full HD Quality, 3 inputs HDMI, DP, inbuilt speakers, 75Hz
Nachteile
Build in speakers are not the best, but they do the job
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 242V8A LCD monitor verfasst
Datum der Benutzung 2022-01-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 242V8A LCD monitor verfasst
Datum der Benutzung 2022-01-01
GGran
14/09/2022
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Lovely picture
The size of the monitor was paramount and this one had such a lovely look about it with just a small edging. It is lovely.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 242V8A LCD monitor verfasst
Datum der Benutzung 2021-08-14
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 242V8A LCD monitor verfasst
Datum der Benutzung 2021-08-14
Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.