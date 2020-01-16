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Full-HD-LCD-Monitor

273V7QSB/01

4

| (7) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.

Lebendige, gestochen scharfe Bilder auf dem gesamten Bildschirm

Ein perfekter Bildschirm mit beeindruckenden Bildern, die sich auf dem gesamten Bildschirm erstrecken, und schonend für die Augen zugleich – und das alles in einem kompakten, schlanken Design.

Alle Vorteile anzeigen

Lebendige, gestochen scharfe Bilder auf dem gesamten Bildschirm

  • V-Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.

16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder

16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder

Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.

Monitor mit schmalem Rahmen für eine nahtlose Wiedergabe

Monitor mit schmalem Rahmen für eine nahtlose Wiedergabe

Die neuen Philips Monitore verfügen über extrem schmale Rahmen, die größtmögliche Bildgröße bei geringsten Ablenkungen ermöglichen. Besonders geeignet für Mehrfach-Display- oder Tiling-Aufstellungen etwa für Spiele, Grafikdesign oder berufliche Anwendungen, gibt Ihnen der Monitor mit ultraschmalem Rahmen das Gefühl, einen großen Monitor zu verwenden.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.0

von 5

7

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

2

16/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

1st class pc monitor

It looks good on my work desk great depth of colour easy to set up.photos and graphics look great on this monitor

Vorteile

Very good price

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 273V7QSB Full HD LCD monitor verfasst

Datum der Benutzung 2018-12-16

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 273V7QSB Full HD LCD monitor verfasst

Datum der Benutzung 2018-12-16

19/10/2021

España

España

Verifizierter Käufer

El monitor funciona perfectamente

Le doy 5 estrellas porque es un monitor que cumple con todo lo que se le puede pedir. Nunca falla y la configuración que permite realizar en la imagen es muy buena. Hecho en falta tener más de un conector HDMI pero muy contento igualmente.

Vorteile

Buena resolución por buen precio

Nachteile

Una sola entrada HDMI

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 243V7QSB Monitor LCD Full HD verfasst

Datum der Benutzung 2021-04-19

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 243V7QSB Monitor LCD Full HD verfasst

Datum der Benutzung 2021-04-19

06/03/2018

Italia

Italia

ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.

ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 273V7QSB Monitor LCD Full HD verfasst

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