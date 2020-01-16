Lebendige, gestochen scharfe Bilder auf dem gesamten Bildschirm
Ein perfekter Bildschirm mit beeindruckenden Bildern, die sich auf dem gesamten Bildschirm erstrecken, und schonend für die Augen zugleich – und das alles in einem kompakten, schlanken Design.
V-Line
68,6 cm (27")
1.920 x 1.080 (Full HD)
IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.
Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.
Die neuen Philips Monitore verfügen über extrem schmale Rahmen, die größtmögliche Bildgröße bei geringsten Ablenkungen ermöglichen. Besonders geeignet für Mehrfach-Display- oder Tiling-Aufstellungen etwa für Spiele, Grafikdesign oder berufliche Anwendungen, gibt Ihnen der Monitor mit ultraschmalem Rahmen das Gefühl, einen großen Monitor zu verwenden.
4.0
von 5
7
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Lemgo68
16/01/2020
United Kingdom
Verifizierter Käufer
1st class pc monitor
It looks good on my work desk great depth of colour easy to set up.photos and graphics look great on this monitor
Vorteile
Very good price
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273V7QSB Full HD LCD monitor verfasst
Datum der Benutzung 2018-12-16
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273V7QSB Full HD LCD monitor verfasst
Datum der Benutzung 2018-12-16
Legolas_006
19/10/2021
España
Verifizierter Käufer
El monitor funciona perfectamente
Le doy 5 estrellas porque es un monitor que cumple con todo lo que se le puede pedir. Nunca falla y la configuración que permite realizar en la imagen es muy buena. Hecho en falta tener más de un conector HDMI pero muy contento igualmente.
Vorteile
Buena resolución por buen precio
Nachteile
Una sola entrada HDMI
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 243V7QSB Monitor LCD Full HD verfasst
Datum der Benutzung 2021-04-19
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2021-04-19
merovingio
06/03/2018
Italia
ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.
ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273V7QSB Monitor LCD Full HD verfasst
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