Einfach atemberaubend
Der E-Line-Monitor mit 27 Zoll bietet eine brillante Grafik und ein elegantes Design für eine stilvolle Bereicherung Ihres Arbeitsplatzes. Erleben Sie kristallklare Quad-HD-Bilder und einwandfreie Action-Szenen mit der AMD FreeSync Technologie.
E-Line
68,6 cm (27")
2.560 x 1.440 (QHD)
Studien haben gezeigt, dass kurzwellige blaue Lichtstrahlen von LED-Bildschirmen genau wie UV-Strahlen zu Augenschäden führen und das Sehvermögen im Laufe der Zeit beeinflussen können. Der Philips LowBlue Modus verwendet eine intelligente Software-Technologie zur Reduzierung von schädlichem kurzwelligen blauen Licht und sorgt somit rundum für Wohlbefinden.
SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.
Philips Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung enthalten kein Quecksilber, eine der giftigsten natürlichen Substanzen, die für Mensch und Tier schädlich ist. Dadurch reduzieren die Monitore während ihrer gesamten Lebensdauer, also von der Herstellung bis zur Entsorgung, die schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt.
4.1
von 5
28
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
karlgeht
16/01/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
Gut geeignet für z.B. Hobbyfotografen - die Farbdarstellung ist schon ab Werk befriedigend. Für 160 € ein Schnäppchen.
Vorteile
Preis,
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 245E1S LCD-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2022-12-16
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 245E1S LCD-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2022-12-16
Der Computerfritze
15/06/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
Kristallklares 75Hz Bild für etwa 13.1 Watt
Eigentlich wollte ich einen 4K Monitor haben, aber da gefiel mir überhaupt nicht, was die an Strom verbrauchen. Nachdem ich dann erstmal wochenlang nachlesen musste, was sich in der Monitor-Welt so getan hat, dachte ich diese Zwischenauflösung gefällt mir. Nun ein Produkt finden, dass ersten nicht unbedngt ein eigenes Atomkraftwerk braucht. Und ein weniger geräuschvolles Panel, vielleicht sogar ein geräuschloses. Und tatsächlich hatte Philips etwas dabei, welches allen Wünschen entsprach. Ich bin von einem 24" Monitor auf einen 27" gewechselt, der weniger als die hälfte an Strom verbraucht wie der Vorgänger und darüber hinaus noch ein 75Hz Display das mit meiner Grafikkarte bei Spielen ein wahnsinnig gutes Bild anzeigt. Aus Macht der Gewohnheit habe ich beim DVD-Film anschauen das Bild auf "Vollbild" gestellt und gar nicht darüber nachgedacht, dass das bei 2560x1440 Pixel nicht so eine gute Idee wäre. Schliesslich ist das DVD-Bild ja nur 720x400 bzw je nach Film variiert es etwas. Dieses kleine Fenster wird dann auf die volle Monitorgröße vergrößert. Aber zu meinem Erstaunen war auch das DVD-Film anschauen sehr viel schärfer, als ich es erwartet habe.
Vorteile
Hohe Auflösung und 75Hz bei 13.1 Watt
Nachteile
Die Haltestange fühlt sich locker an, der Bildschirn sitzt aber feste daran.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 275E1S LCD-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2023-02-15
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 275E1S LCD-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2023-02-15
Luwu
04/06/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Günstig und gut
Der von mir gekaufte Monitor hat mich bisher überzeugt. Das Bild ist klar, die Farben in Ordnung und im Übrigen in weitem Rahmen anpassbar. Ich würde den Monitor jederzeit gerne wieder kaufen.
Vorteile
Sehr kleiner Rand
Nachteile
nicht höhenverstellbar
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 275E1S LCD-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2021-02-04
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 275E1S LCD-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2021-02-04
Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
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Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.