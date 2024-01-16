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LCD-Monitor

275E1S/00

4.1

| (28) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.

Einfach atemberaubend

Der E-Line-Monitor mit 27 Zoll bietet eine brillante Grafik und ein elegantes Design für eine stilvolle Bereicherung Ihres Arbeitsplatzes. Erleben Sie kristallklare Quad-HD-Bilder und einwandfreie Action-Szenen mit der AMD FreeSync Technologie.

Alle Vorteile anzeigen

Einfach atemberaubend

  • E-Line

  • 68,6 cm (27")

  • 2.560 x 1.440 (QHD)

LowBlue Modus für augenschonende Produktivität

Studien haben gezeigt, dass kurzwellige blaue Lichtstrahlen von LED-Bildschirmen genau wie UV-Strahlen zu Augenschäden führen und das Sehvermögen im Laufe der Zeit beeinflussen können. Der Philips LowBlue Modus verwendet eine intelligente Software-Technologie zur Reduzierung von schädlichem kurzwelligen blauen Licht und sorgt somit rundum für Wohlbefinden.

SmartContrast für Details in dunklen Bildszenen

SmartContrast für Details in dunklen Bildszenen

SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.

Umweltfreundlicher Monitor ohne Quecksilber

Philips Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung enthalten kein Quecksilber, eine der giftigsten natürlichen Substanzen, die für Mensch und Tier schädlich ist. Dadurch reduzieren die Monitore während ihrer gesamten Lebensdauer, also von der Herstellung bis zur Entsorgung, die schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

28

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

16/01/2024

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Gut geeignet für z.B. Hobbyfotografen - die Farbdarstellung ist schon ab Werk befriedigend. Für 160 € ein Schnäppchen.

Vorteile

Preis,

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 245E1S LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2022-12-16

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 245E1S LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2022-12-16

15/06/2023

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Kristallklares 75Hz Bild für etwa 13.1 Watt

Eigentlich wollte ich einen 4K Monitor haben, aber da gefiel mir überhaupt nicht, was die an Strom verbrauchen. Nachdem ich dann erstmal wochenlang nachlesen musste, was sich in der Monitor-Welt so getan hat, dachte ich diese Zwischenauflösung gefällt mir. Nun ein Produkt finden, dass ersten nicht unbedngt ein eigenes Atomkraftwerk braucht. Und ein weniger geräuschvolles Panel, vielleicht sogar ein geräuschloses. Und tatsächlich hatte Philips etwas dabei, welches allen Wünschen entsprach. Ich bin von einem 24" Monitor auf einen 27" gewechselt, der weniger als die hälfte an Strom verbraucht wie der Vorgänger und darüber hinaus noch ein 75Hz Display das mit meiner Grafikkarte bei Spielen ein wahnsinnig gutes Bild anzeigt. Aus Macht der Gewohnheit habe ich beim DVD-Film anschauen das Bild auf "Vollbild" gestellt und gar nicht darüber nachgedacht, dass das bei 2560x1440 Pixel nicht so eine gute Idee wäre. Schliesslich ist das DVD-Bild ja nur 720x400 bzw je nach Film variiert es etwas. Dieses kleine Fenster wird dann auf die volle Monitorgröße vergrößert. Aber zu meinem Erstaunen war auch das DVD-Film anschauen sehr viel schärfer, als ich es erwartet habe.

Vorteile

Hohe Auflösung und 75Hz bei 13.1 Watt

Nachteile

Die Haltestange fühlt sich locker an, der Bildschirn sitzt aber feste daran.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 275E1S LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2023-02-15

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 275E1S LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2023-02-15

04/06/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Günstig und gut

Der von mir gekaufte Monitor hat mich bisher überzeugt. Das Bild ist klar, die Farben in Ordnung und im Übrigen in weitem Rahmen anpassbar. Ich würde den Monitor jederzeit gerne wieder kaufen.

Vorteile

Sehr kleiner Rand

Nachteile

nicht höhenverstellbar

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 275E1S LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2021-02-04

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 275E1S LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2021-02-04

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

  2. Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.

  3. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  4. NTSC-Bereich basiert auf CIE1976

  5. sRGB-Bereich basiert auf CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.

  7. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.