Einfach atemberaubend
Der 68,6 cm (27") große E-Line-Monitor bietet eine brillante Grafik und ein elegantes Design für die stilvolle Bereicherung Ihres Arbeitsplatzes. Ultraklares 4K UHD mit großem Betrachtungswinkel ermöglicht es, von vorne aus jedem Blickwinkel dieselbe ultimative Klarheit und lebensechte Bildqualität genießen zu können.
E-Line
68,6 cm (27")
3.840 x 2.160 (4K UHD)
IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.
Diese Philips Monitore verwenden Hochleistungsanzeigen für eine kristallklare Auflösung mit 4K UHD (3.840 x 2.160). Egal ob Sie hohe Ansprüche an detaillierte Daten für professionelle CAD-Lösungen stellen, 3D-Grafiken verwenden oder mit riesigen Tabellenkalkulationen arbeiten, mit Philips Monitoren werden Ihre Bilder und Grafiken zum Leben erweckt.
SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.
4.5
von 5
61
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
Evil Hansen
28/06/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Einfach perfekt
Ich habe einige Zeit nach einer perfekten Lösung für's Home-Office gesucht. Dieser Bildschirm erfüllt meine Erwartungen voll und ganz, tolles Bild, perfekte Größe, was will man mehr? Einzig die Lautsprecher konnte ich bislang nicht aktivieren (es kommt kein Ton über HDMI), obwohl das Wiedergabegerät beim Speaker-Symbol angezeigt wird. Aber dies ist sicherlich eine Frage des Settings und für mich nicht relevant. Aber was das Bild angeht, Preis-Leistung unschlagbar!!
Vorteile
perfekte Größe für den Schreibtisch, sofort "da", tolles Bild, 100%ig zufrieden
Nachteile
z.Z. kein Sound, aber evtl Setting/Einstellungsproblem meinerseits?
Diese Bewertung wurde für 325E1C Geschwungener LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Datum der Benutzung 2020-12-28
Diese Bewertung wurde für 325E1C Geschwungener LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Datum der Benutzung 2020-12-28
Falkenretter
04/04/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Guter Monitor zum fairen Preis
Ein 32 Zoll Curved Monitor zu einem unschlagbaren Preis. Klare Kaufempfehlung.
Vorteile
Qualität, Support
Nachteile
Nicht höhenverstellbar, Reaktionszeit
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 322E1C Geschwungenes Full HD-LCD-Display verfasst
Datum der Benutzung 2020-12-03
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 322E1C Geschwungenes Full HD-LCD-Display verfasst
Datum der Benutzung 2020-12-03
Waldhorn
02/04/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Ein super klares, detailreiches 4K Bild
Ich würde es jedem Fotografen und Videobearbeiter empfehlen, es eignet sich auch auf Grund der Größe für kleinere Präsentationen.
Vorteile
gute, hohe Auflösung, klares Bild
Nachteile
keinen gefunden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 328E1CA Geschwungener LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Datum der Benutzung 2020-03-02
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 328E1CA Geschwungener LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Datum der Benutzung 2020-03-02
"IPS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.
Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
NTSC, DCI-P3, Adobe RGB-Bereich basierend auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.