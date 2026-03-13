ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Label für Energieeffizienz
    Produktfoto von vorne
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Label für Energieeffizienz
    Produktfoto von vorne
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto

Professional Monitor4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor

27B1U7903/00

2.8

| (6) Bewertungen

1 Auszeichnung

Einfach brillant

Der Philips Thunderbolt™ 4 Monitor bietet eine sichere, zuverlässige Docking-Lösung über ein einziges Kabel. Die Hintergrundbeleuchtung mit Mini-LEDs und das mit DisplayHDR™ 1400 zertifizierte Display erzeugt eine hervorragende Bildqualität und Farbgenauigkeit für besonders farbkritische Benutzer.

Alle Vorteile anzeigen

Mini-LED mit Thunderbolt-Dockingstation

Einfach brillant

  • Brilliance 7000

  • 68,6 cm (27")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Blitzschnelle Konnektivität für Daten, Video und Ethernet

Blitzschnelle Konnektivität für Daten, Video und Ethernet

Dieser Philips Docking-Monitor verfügt über ein Thunderbolt™ 4-Anschluss. Im Vergleich zu herkömmlichen USB-C-Monitoren bietet die Thunderbolt™ 4-Technologie mit einer blitzschnellen Datenübertragungsgeschwindigkeit von 40 Gbit/s, unterstützt hochauflösende Videos, bietet Multi-Stream-Transport für Daisy-Chaining und eine bis zu 90 W starke Stromversorgung für externe Geräte und kann eine stabile Ethernet-Verbindung mit 1 Gbit/s bieten.

Einfache und leistungsstarke Reihenschaltung für die Einrichtung von mehreren Monitoren

Einfache und leistungsstarke Reihenschaltung für die Einrichtung von mehreren Monitoren

Daisy-Chaining ermöglicht es Ihnen, mehrere Monitore und Geräte über einen einzigen Thunderbolt-Anschluss an Ihrem Laptop zu betreiben. Verbinden Sie den Thunderbolt-Anschluss Ihres Laptops mit diesem Monitor, und verbinden Sie dann den zweiten Thunderbolt-Anschluss dieses Monitors mit einem zweiten 4K-Monitor.

UltraClear 4K UHD-Auflösung (3.840 x 2.160) für Präzision

UltraClear 4K UHD-Auflösung (3.840 x 2.160) für Präzision

Diese Philips Monitore verwenden Hochleistungsanzeigen für eine kristallklare Auflösung mit 4K UHD (3.840 x 2.160). Egal ob Sie hohe Ansprüche an detaillierte Daten für professionelle CAD-Lösungen stellen, 3D-Grafiken verwenden oder mit riesigen Tabellenkalkulationen arbeiten, mit Philips Monitoren werden Ihre Bilder und Grafiken zum Leben erweckt.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Bild von TPV_AWARD-7185171

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.8

von 5

6

Bewertungen

3
2

13/03/2026

Suisse

Suisse

Absolut zufrieden

Ich habe die Monitore vor etwa drei Monaten bei BRACK gekauft und bin wirklich begeistert. Die Einrichtung war sehr einfach und sie funktionieren perfekt sowohl mit meinem MacBook Pro als auch mit dem Windows-Laptop meiner Frau (HP EliteBook X Flip G1i). Die Bildqualität ist hervorragend, alles läuft stabil und zuverlässig im täglichen Einsatz. Für Arbeit und Produktivität sind sie ideal. Ich würde sie jederzeit wieder kaufen und kann sie klar weiterempfehlen.

Vorteile

Sehr gute Bildqualität Einfache Installation und sofort einsatzbereit Funktioniert problemlos mit MacBook Pro und Windows-Laptop (HP EliteBook X Flip G1i) Stabil und zuverlässig im täglichen Einsatz Ideal für Arbeit und Produktivität

Nachteile

bis jetzt alles tip top

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2025-11-13

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2025-11-13

26/03/2024

Suisse

Suisse

Gute Alternative zu Apple

Gutes Bild, drehbar. Für den der es braucht. Recht hell. Funktioniert gut mit einem MacBook Pro.

Vorteile

Bildqualität und Thunderbolt

Nachteile

Kabelführung hätte schöner gelöst werden können. So baumeln die Kabel auch wieder rum.

Diese Bewertung wurde für Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2023-09-26

Diese Bewertung wurde für Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2023-09-26

14/06/2024

España

España

Verifizierter Käufer

Muy buena calidad de imagen

El monitor Philips 4K Thunderbolt 4 27B1U7903/00 destaca por su calidad de imagen y su robustez. La resolución 4K combinada con la tecnología MiniLED y el hecho de soportar el 99% del espectro Adobe RGB, hace que el monitor ofrezca una calidad visual impresionante, con colores vivos y detalles nítidos. Este monitor es una excelente elección para cualquier tarea que requiera alta calidad de imagen, ya sea edición de fotos y videos, diseño gráfico o entretenimiento. En términos de conectividad, he encontrado que el monitor funciona estupendamente con un ordenador Windows. La configuración es sencilla y el rendimiento es sólido, sin problemas notables. Sin embargo, he tenido algunos inconvenientes al usarlo con mi Mac. Aunque la calidad de imagen sigue siendo excelente, no he logrado controlar el brillo desde el sistema operativo sin recurrir a aplicaciones de terceros, lo cual puede ser incómodo. Además, no he podido hacer funcionar los altavoces integrados con mi Mac. En cambio, en Windows, los altavoces sí funcionan, aunque la calidad del audio es mejorable. A pesar de estos problemas, creo que el monitor Philips 27B1U7903/00 vale mucho la pena por la calidad de imagen y la robustez de su soporte metálico, que proporciona una estabilidad y sensación de calidad destacables. En resumen, aunque los usuarios de Mac pueden encontrar algunas limitaciones, sigue siendo una opción excelente para quienes priorizan la calidad visual y la solidez del diseño.

Vorteile

Calidad de imagen

Nachteile

Altavoces

Diese Bewertung wurde für Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4 verfasst

Datum der Benutzung 2023-05-14

Diese Bewertung wurde für Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4 verfasst

Datum der Benutzung 2023-05-14

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration
Haftungsausschlüsse

  1. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

  2. Antwortzeitwert gleich SmartResponse

  3. DCI-P3-Abdeckung basierend auf CIE1976

  4. NTSC-Bereich basiert auf CIE1976

  5. sRGB-Bereich basiert auf CIE1931

  6. Adobe RGB-Abdeckung basierend auf CIE1976

  7. Rec 709-Abdeckung basierend auf CIE1976

  8. Rec 2020-Abdeckung basierend auf CIE1976

  9. Für Videoübertragung über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät USB-C DP Alt-Modus unterstützen

  10. Aktivitäten wie die gemeinsame Verwendung von Bildschirmen, Online-Streaming-Video und -Audio über das Internet können Ihre Netzleistung beeinträchtigen. Audio- und Videoqualität richten sich nach Ihrer Hardware, Netzbandbreite und deren Leistung.

  11. Für die Stromversorgungs- und Ladefunktion über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät die USB-C-Power-Delivery-Spezifikationen unterstützen. Für weitere Informationen lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihres Notebooks, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

  12. Wenn die Ethernet-Verbindung zu langsam erscheint, öffnen Sie das OSD-Menü und wählen Sie USB 3.0 oder eine höhere Version aus, die eine LAN-Geschwindigkeit bis 1G unterstützt.

  13. Unter SDR (Standard Dynamic Range) kann der Temperaturbereich im Betrieb bis zu 40 °C erreichen

  14. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.