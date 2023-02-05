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MonitorUSB-C-Monitor

27E1N3300A/00

2.3

| (3) Bewertungen

Erleichterte Verbindungen mit USB-C

Dieser Philips USB-C Mehrzweckmonitor bietet eine Einrichtung ohne Kabelsalat. Mit einem einzigen Kabel können Sie flüssige, hochauflösende Videos ansehen, Daten übertragen und Ihren Laptop aufladen. Ein echter Verteiler für mobile Profis.

Alle Vorteile anzeigen

Erleichterte Verbindungen mit USB-C

  • 3000er Serie

  • 68,6 cm (27")

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

Anschließen Ihres Notebooks über ein USB-C-Kabel

Anschließen Ihres Notebooks über ein USB-C-Kabel

Dieses Philips Display verfügt über eine USB-C-Verbindung mit Stromversorgung. Mit intelligenter und flexibler Energieverwaltung können Sie Ihr kompatibles Gerät direkt aufladen. Der schlanke, drehbare USB-C-Anschluss ermöglicht eine einfache Verbindung mit nur einem Kabel. Sie können Videos mit hoher Auflösung ansehen und Daten extrem schnell übertragen, während Sie Ihr kompatibles Gerät gleichzeitig mit Strom versorgen und aufladen.

Störungsfreies Spieleerlebnis dank AMD FreeSync™ Technologie

Störungsfreies Spieleerlebnis dank AMD FreeSync™ Technologie

Beim Gaming sollte man sich nicht zwischen abgehakter Spielwiedergabe oder gestörten Frames entscheiden müssen. Dank des neuen Philips Monitors gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Erhalten Sie dank AMD FreeSync™ Technologie flüssige, störungsfreie Leistung bei jeder Bildrate, schnelle Bildschirmaktualisierung ohne Unterbrechungen sowie eine extrem kurze Reaktionszeit.

Schnelle Reaktionszeit von 1ms (MPRT) für gestochen scharfe Bilder und flüssiges Gameplay

Schnelle Reaktionszeit von 1ms (MPRT) für gestochen scharfe Bilder und flüssiges Gameplay

MPRT (Reaktionszeit bei bewegten Bildern) beschreibt die Reaktionszeit auf intuitivere Weise und bezieht sich direkt auf die Dauer des Übergangs von unscharfem Bildrauschen zu klaren und gestochen scharfen Bildern. Der Philips Gaming-Monitor mit 1 ms MPRT beseitigt Schlieren und Bewegungsunschärfe effektiv und liefert schärfere und präzisere Bilder für ein besseres Gaming-Erlebnis. Die beste Wahl für spannende Spiele, bei denen schnelle Reaktionen gefragt sind.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.3

von 5

3

Bewertungen

5
3

05/02/2023

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Goed product; eenvoudig te installeren

Voor de computergebruiker die niet hoeft te gamen, is dit gewoon een goed werkende monitor. Installatie en gebruik zijn goed.

Vorteile

Duidelijk en helder beeld

Nachteile

Van het gemak van slechts één verbindingskabel naar PC kan geen gebruik worden gemaakt bij oudere PC's.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor verfasst

Datum der Benutzung 2023-01-05

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor verfasst

Datum der Benutzung 2023-01-05

28/01/2023

Nederland

Nederland

specification mismatch

On the website, it says USB-C maximum power delivery Up to 65W, but according to the monitor's setting it's actually 45W tops. therefore it won't be able to charge the laptop.

Diese Bewertung wurde für Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor verfasst

Datum der Benutzung 2022-12-28

Diese Bewertung wurde für Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor verfasst

Datum der Benutzung 2022-12-28

13/12/2022

Suisse

Suisse

USB Hub keine Funktion

Wahrscheinlich ist es nicht gewollt, dass man die USB Downstreams nutzt, wird ja auch nicht so richtig mit geworben. Zwar soll man angeblich Tastatur und Maus gemäss Anleitung anschliessen können, jedoch funktioniert keine einzige.

Nachteile

der telefonische Service ist unter aller Kanone, keinerlei Hilfe, frech werden sie auch noch

Diese Bewertung wurde für Monitor 27E1N3300A USB-C-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2022-11-13

Diese Bewertung wurde für Monitor 27E1N3300A USB-C-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2022-11-13

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

  2. Die maximale Auflösung funktioniert nur mit dem HDMI-Eingang.

  3. Stellen Sie für eine optimale Ausgangsleistung immer sicher, dass Ihre Grafikkarte die maximale Auflösung und Aktualisierungsrate dieses Philips Displays erreichen kann.

  4. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  5. MPRT passt die Helligkeit für die Reduzierung von Unschärfe an, sodass die Helligkeit nicht manuell angepasst werden kann, wenn MPRT eingeschaltet ist. Um Bewegungsunschärfe zu reduzieren, wird die LED-Hintergrundbeleuchtung synchron mit der Bildschirmaktualisierung angezeigt, was zu einer spürbaren Veränderung der Helligkeit führen kann.

  6. MPRT ist ein für Spiele optimierter Modus. Die Aktivierung von MPRT kann zu einem auffälligen Flackern des Bildschirms führen. Es wird empfohlen, den Modus auszuschalten, wenn Sie die Spielfunktion nicht verwenden.

  7. NTSC-Bereich basiert auf CIE1976

  8. sRGB-Bereich basiert auf CIE1931

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.

  10. Für die Stromversorgungs- und Ladefunktion über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät die USB-C-Power-Delivery-Spezifikationen unterstützen. Für weitere Informationen lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihres Notebooks, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

  11. Für Videoübertragung über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät USB-C DP Alt-Modus unterstützen

  12. Der Monitor kann vom Aussehen her von den Abbildungen abweichen.