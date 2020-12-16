326M6VJRMB/00
In den Moment eintauchen
Die Momentum 4K UHD-Anzeige mit Ambiglow bietet eine neue Dimension des Realismus. Schnelle Bewegungen werden durch adaptive Synchronisation und niedrige Eingangsverzögerung makellos dargestellt. DisplayHDR 600 sorgt für scharfe und lebendige Bildqualität, die Sie in ihren Bann ziehen wird.
Momentum
32 (31,5"/80 cm Diagonale)
3.840 x 2.160 (4K UHD)
Diese Philips Monitore verwenden Hochleistungsanzeigen für eine kristallklare Auflösung mit 4K UHD (3.840 x 2.160). Egal ob Sie hohe Ansprüche an detaillierte Daten für professionelle CAD-Lösungen stellen, 3D-Grafiken verwenden oder mit riesigen Tabellenkalkulationen arbeiten, mit Philips Monitoren werden Ihre Bilder und Grafiken zum Leben erweckt.
Das VESA-zertifizierte DisplayHDR 600 bietet ein ganz besonderes visuelles Erlebnis. Im Gegensatz zu anderen HDR-kompatiblen Bildschirmen erzeugt echtes DisplayHDR 600 erstaunliche Helligkeit, Kontraste und Farben. Mithilfe punktueller Dimmfunktion und hoher maximaler Helligkeit bis zu 600 Nit werden Bilder mit sichtbaren Höhepunkten zum Leben erweckt, die tiefere, nuanciertere Schwarztöne bieten. Es leistet ein volleres Spektrum an kräftigen Farben und bietet ein visuelles Erlebnis für Ihre Sinne.
Die Ultra Wide Color Technologie bietet ein breiteres Farbspektrum für ein brillanteres Bild. Der Farbumfang von Ultra Wide Color produziert natürlichere Grüntöne, lebendigere Rottöne und tiefere Blautöne. Bringen Sie mit der Ultra Wide Color Technologie mehr Leben in Unterhaltungsmedien, Bilder und sogar in Ihr produktives Arbeiten.
3.9
von 5
7
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
MRa311
16/12/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Bildqualität und Desigfn
Einfache Installation und Bedienung. Schlichtes schönes Design. Bildqualität sehr gut - Erwartung voll erfüllt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow verfasst
Datum der Benutzung 2019-11-16
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow verfasst
Datum der Benutzung 2019-11-16
hgjhbu
08/10/2020
Deutschland
supper Bild
grosses Bildschirm, hochauflösende Darstellung, 4K,
Vorteile
klasse Bilddarstellung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow verfasst
Datum der Benutzung 2020-09-08
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2020-09-08
Hej Hej
16/02/2020
Sverige
Bästa 32" konsolskärmen
Klockren till Xbox X, perfekt storlek för att ha stående på ett databord.
Vorteile
Freesync, lågresponstid, bra färger
Nachteile
EJ Dolby Vison
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow verfasst
Datum der Benutzung 2019-08-16
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow verfasst
Datum der Benutzung 2019-08-16
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
BT.-709-/DCI-P3-Abdeckung basierend auf CIE1976
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
Schnelles Aufladen nach USB-BC 1.2-Standard
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.