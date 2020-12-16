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Gaming Monitor4K-HDR-Display mit Ambiglow

326M6VJRMB/00

3.9

| (7) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.

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Die Momentum 4K UHD-Anzeige mit Ambiglow bietet eine neue Dimension des Realismus. Schnelle Bewegungen werden durch adaptive Synchronisation und niedrige Eingangsverzögerung makellos dargestellt. DisplayHDR 600 sorgt für scharfe und lebendige Bildqualität, die Sie in ihren Bann ziehen wird.

Alle Vorteile anzeigen

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  • Momentum

  • 32 (31,5"/80 cm Diagonale)

  • 3.840 x 2.160 (4K UHD)

UltraClear 4K UHD-Auflösung (3.840 x 2.160) für Präzision

UltraClear 4K UHD-Auflösung (3.840 x 2.160) für Präzision

Diese Philips Monitore verwenden Hochleistungsanzeigen für eine kristallklare Auflösung mit 4K UHD (3.840 x 2.160). Egal ob Sie hohe Ansprüche an detaillierte Daten für professionelle CAD-Lösungen stellen, 3D-Grafiken verwenden oder mit riesigen Tabellenkalkulationen arbeiten, mit Philips Monitoren werden Ihre Bilder und Grafiken zum Leben erweckt.

DisplayHDR 600 für beeindruckende Highlights

DisplayHDR 600 für beeindruckende Highlights

Das VESA-zertifizierte DisplayHDR 600 bietet ein ganz besonderes visuelles Erlebnis. Im Gegensatz zu anderen HDR-kompatiblen Bildschirmen erzeugt echtes DisplayHDR 600 erstaunliche Helligkeit, Kontraste und Farben. Mithilfe punktueller Dimmfunktion und hoher maximaler Helligkeit bis zu 600 Nit werden Bilder mit sichtbaren Höhepunkten zum Leben erweckt, die tiefere, nuanciertere Schwarztöne bieten. Es leistet ein volleres Spektrum an kräftigen Farben und bietet ein visuelles Erlebnis für Ihre Sinne.

Ultra Wide Color bietet eine breitere Farbpalette für lebendige Bilder

Ultra Wide Color bietet eine breitere Farbpalette für lebendige Bilder

Die Ultra Wide Color Technologie bietet ein breiteres Farbspektrum für ein brillanteres Bild. Der Farbumfang von Ultra Wide Color produziert natürlichere Grüntöne, lebendigere Rottöne und tiefere Blautöne. Bringen Sie mit der Ultra Wide Color Technologie mehr Leben in Unterhaltungsmedien, Bilder und sogar in Ihr produktives Arbeiten.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.9

von 5

7

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

2

16/12/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Bildqualität und Desigfn

Einfache Installation und Bedienung. Schlichtes schönes Design. Bildqualität sehr gut - Erwartung voll erfüllt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow verfasst

Datum der Benutzung 2019-11-16

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow verfasst

Datum der Benutzung 2019-11-16

08/10/2020

Deutschland

Deutschland

supper Bild

grosses Bildschirm, hochauflösende Darstellung, 4K,

Vorteile

klasse Bilddarstellung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow verfasst

Datum der Benutzung 2020-09-08

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Datum der Benutzung 2020-09-08

16/02/2020

Sverige

Sverige

Bästa 32" konsolskärmen

Klockren till Xbox X, perfekt storlek för att ha stående på ett databord.

Vorteile

Freesync, lågresponstid, bra färger

Nachteile

EJ Dolby Vison

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow verfasst

Datum der Benutzung 2019-08-16

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Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow verfasst

Datum der Benutzung 2019-08-16

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Haftungsausschlüsse

  1. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  2. BT.-709-/DCI-P3-Abdeckung basierend auf CIE1976

  3. NTSC-Bereich basiert auf CIE1976

  4. sRGB-Bereich basiert auf CIE1931

  5. Schnelles Aufladen nach USB-BC 1.2-Standard

  6. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.