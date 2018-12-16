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Eingestellt

4100 seriesUltraflacher Full HD LED TV

32PFS4132/12

3.6

| (70) Bewertungen

Ultraflacher Full HD LED TV

Stylisch und leistungsstark: Die Philips 4100 Serie mit Digital Crystal Clear verfügt über eine kontrastreiche Full HD-Bildqualität und klaren Sound. Dieses benutzerfreundliche Modell macht es Ihnen einfach, ganz entspannt die Füße hochzulegen.

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TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben.1

mit Digital Crystal Clear

Ultraflacher Full HD LED TV

  • 80 cm (32")

  • Full HD LED TV

  • DVB T/T2/T2-HD/C/S/S2

Der schlanke, präzisierte Standfuß vermittelt ein Gefühl von Leichtigkeit

Bei der Entwicklung eines neuen Fernsehers zieht unserer Team jeden Aspekt in Betracht: von der Technologie bis hin zum Design. Unsere neuen Kantenfüße wurden entwickelt, damit unter Ihrem Fernseher dort Platz entsteht, wo traditionelle Standfüße normalerweise stehen. So wird ein noch intensiveres Fernseherlebnis geschaffen. Der Effekt? Ein Fernseher, der souverän die Zukunft willkommen heißt.

Digital Crystal Clear: Präzision, die Sie teilen möchten

Für natürliche Bilder aus jeder Quelle hat Philips Digital Crystal Clear entwickelt. Ob Sie nun Ihre Lieblingssendungen oder -filme genießen, die Nachrichten verfolgen oder einen Videoabend mit Freunden veranstalten – alle Inhalte werden mit optimalem Kontrast, brillanten Farben und hoher Schärfe wiedergegeben.

Full HD LED TV – brillante LED-Bilder mit beeindruckenden Kontrasten

Die Bildqualität macht den Unterschied. Normale HDTVs liefern Qualität, aber Sie erwarten mehr. Stellen Sie sich gestochen scharfe Details in Kombination mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und realistische Farben für ein lebensechtes Bild vor.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.6

von 5

70

Bewertungen

16/12/2018

Deutschland

Deutschland

Top Gerät

TV läuft bei mir , an einer Satanlage tadellos , das kleine Display liefer sehr gute Bilder ab , für das Wohnzimmer ist das Display mit 32 Zoll sehr klein aber auf meinen Grundstück für Schlechtwetterabende eine ideale Lösung .

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4100 series 32PFS4132 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst

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11/12/2018

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis und Bild

Der Fernseher ist einfach zu bedienen und hat ein sehr klares, lichtstarkes und kontrastreiches Bild. Insbesondere die Aufnahmefunktion ist für diese Preisklasse ebenfalls gut.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4100 series 32PFS4132 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst

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27/11/2017

Deutschland

Deutschland

Herausragend

Einrichtung ohne Bedienungsanleitung durchgeführt. Intuitiv Selbsterklärend. System führt automatischen Erststart durch. Viele Einstellungen durchführbar, Bild, Ton usw. Sehr gute Bildqualität, für TV in dieser Größe. Kann leider keine Angaben zur Tonqualität machen, da ich eine Soundbar benutze. Preis Leistung TOP!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4100 series 32PFS4132 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  3. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  4. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.

  5. Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.