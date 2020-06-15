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Eingestellt

4500 seriesUltraflacher LED TV

32PHS4503/12

3.7

| (35) Bewertungen

Ultraflacher LED TV

Der Philips 4500 übertrifft mit seiner HD-Bildqualität zum erschwinglichen Preis alle Ihre Erwartungen – und durch sein klares und elegantes Design passt er perfekt in jeden Raum.

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TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben.1

mit Pixel Plus HD

Ultraflacher LED TV

  • 80 cm (32")

  • 200 Picture Performance Index

  • LED TV

  • Pixel Plus HD

USB zur Multimedia-Wiedergabe

USB zur Multimedia-Wiedergabe

Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.

Der schlanke, präzisierte Standfuß vermittelt ein Gefühl von Leichtigkeit

Unser neuer Stick-Standfuß verändert den Platz unter Ihrem Fernseher, wo sich normalerweise der Standfuß befindet, sodass Sie ein noch intensiveres Fernseherlebnis erhalten. Ein Fernseher mit stabilem Stand und der Zukunft im Visier.

LED TV für Bilder mit beeindruckenden Kontrasten

Mit LED-Hintergrundbeleuchtung genießen Sie einen niedrigeren Energieverbrauch und klare Linien mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und lebhaften Farben.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

35

Bewertungen

15/06/2020

België

België

Verifizierter Käufer

exellent produit

tout ce qu'il me fallait une tv de cette taille pour mon meuble sur mesure et surtout pas d'internet inutile pour moi image idéale son impeccable bref tout va bien

Vorteile

pas d'internet

Nachteile

rien

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4500 series 32PHS4503 Téléviseur LED ultra-plat verfasst

Datum der Benutzung 2019-05-15

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4500 series 32PHS4503 Téléviseur LED ultra-plat verfasst

Datum der Benutzung 2019-05-15

14/02/2022

Nederland

Nederland

was erg mooi

was mooi maar moet nieuwe kopen i.v.m. brand heb nu een grotere

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4500 series 32PHS4503 Ultraslanke LED-TV verfasst

Datum der Benutzung 2020-02-14

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4500 series 32PHS4503 Ultraslanke LED-TV verfasst

Datum der Benutzung 2020-02-14

01/10/2020

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

Ottima qualità

Ho scelto su consiglio del negozio a cui mi sono rivolto. Molto soddisfatto dell’acquisto. Audio buono. Qualità video elevata, dettagli definiti e di qualità. Possibilità di scaricare molte app per lo streaming e non solo. La cosa più affascinante la retroilluminazione a led che segue i colori del video, molto rilassante e d’impatto.

Vorteile

Qualità video

Nachteile

Controllo vocale

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile verfasst

Datum der Benutzung 2020-04-01

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile verfasst

Datum der Benutzung 2020-04-01

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  3. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  4. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.

  5. Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.