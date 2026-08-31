Mehr Kontrast für eine bessere Sicht und sichereres Fahren

In der Dunkelheit ist überaus wichtig, Straßenmarkierungen und -schilder schnell erkennen zu können. Mit den Xenon WhiteVision Lampen erhalten Sie ein intensives, einheitliches weißes Licht. Kombiniert mit einer hohen Farbtemperatur bieten die Scheinwerfer Ihnen stärkere Kontraste und eine bessere Reflexion von Gegenständen und Schildern für ein komfortableres und sichereres Fahrerlebnis. Viele Verkehrsunfälle werden durch übermüdete Fahrer verursacht, deren Konzentration nachlässt. Dieses weiße Licht hilft Ihnen, Ihre Konzentration beizubehalten und bei Nachtfahrten wachsam zu bleiben.