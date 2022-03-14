43PUS6401/12
Ultraflacher 4K UHD LED TV powered by Android TV
Bei der Philips 6400 Serie trifft Design auf Leistung. Sie verfügt über minimalistische Standfußelemente und erweckt Ihr Bild in 4K Ultra-HD- und Pixel Plus Ultra-HD-Bildqualität zum Leben. Mit Android TV haben Sie unendlich viele Unterhaltungsmöglichkeiten.
108 cm (43")
4K Ultra HD LED TV
Quad Core, 8 GB und erweiterbar
DVB-T/ T2/ T2-HD/ C/ S/ S2<br>
Erleben Sie die 4K Ultra-HD-Schärfe mit der Philips Pixel Plus Ultra-HD-Engine. Sie optimiert die Bildqualität, um fließende Bilder mit unglaublicher Detailtreue und -tiefe bereitzustellen. Genießen Sie so immer schärfere 4K-Bilder mit dunkleren Schwarz- und helleren Weißtönen.
Sie haben ein Heim geschaffen, das mehr als nur ein Haus ist. Darum sollten Sie sich auch für einen Fernseher entscheiden, der warm und einladend ist. Die einmalige Ambilight-Technologie von Philips lässt Ihren Screen noch weiter und Ihr Fernseherlebnis noch immersiver erscheinen, indem es ein besonders breites Licht von drei Seiten des TV-Bildschirms auf die umgebende Wand abstrahlt. Lebhafte Farben bewegen sich über den Bildschirm hinaus in Ihr Wohnzimmer, um Ihnen ein begeisterndes, intensives und mitreißendes Fernseherlebnis zu bieten.
Cloud-Gaming bietet einen großen Onlinekatalog an qualitativ hochwertigen Spielen für jedes Alter, jeden Geschmack und jedes Level. Wählen Sie einfach ein Game aus und spielen Sie es auf Ihrem Fernseher!
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.6
von 5
395
Bewertungen
Misa3008
14/03/2022
Deutschland
Läuft seit Jahren
Preis-/Leistungsverhältnis Top! Seit 2016 in Besitz
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6000 series 55PUS6401 Ultraflacher 4K-Fernseher powered by Android TV™ verfasst
Datum der Benutzung 2020-03-14
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2020-03-14
Sylwia3101
28/10/2020
Deutschland
Ich liebe es!
Ich kann ehrlich sagen dass ich nie Fernseher von andere Marke kaufe, ambilight ich liebe es
Vorteile
Ambilight
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Datum der Benutzung 2018-10-28
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Datum der Benutzung 2018-10-28
Kranmaxe
08/03/2019
Deutschland
absolut weiter zu empfehlen.
von mir 5*,ich hatte schon öfters Philipps Geräte,und würde sie immer wieder auswählen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Android-App-Angebote variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem lokalen Google Play Store.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
Google Cast-Funktion ist abhängig von Google Cast-fähigen Apps und Geräten. Weitere Informationen finden Sie auf der Google Cast-Produktseite.
Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.
USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Amazon-Apps möglicherweise nicht immer in Ihrem Land zur Verfügung stehen. (Derzeit funktionieren Amazon-Apps nur in Deutschland, Österreich und Großbritannien)