Man sieht den Unterschied von direct led und edge led tatsächlich sehr. Mit directLED fühlt sich der Fernseher wie ein OLED an (Super Schwarzwerte, krasse Farben und leuchtkraft) aber ohne die Nachteile davon (Bild einbrennen, Kosten). Die Einstellungen zur Bildqualität lassen keine Wünsche offen und man kann sich das Bild so einstellen wie man es möchte. Das Ambilight ist ein gern gesehener Bonus, auch bei keinem Licht im Wohnzimmer wird einem nicht direkt vom Bildschirm in die Augen gestrahlt. Das Ambilight reagiert schnell und flüssig. Einzig mit dem Betriebssystem bin ich nicht ganz zufrieden. Es läuft schnell und flüssig, die Suche ist aber recht sinnlos da sich einige Apps einfach nicht integireren. Ich möchte mit meinem Fernseher nicht auf Websiten surfen, würde mich aber freuen wenn ich per Suche alle Streaming Apps durchsuchen könnte. Dies ist z.B. mit Amazon prime nicht möglich. Daher ein von mir ungenutzes Feature da noch nicht ausgereift. Auf der Fernbedienung hätte ich noch gerne programmierbare Tasten. Die integrierte Tastatur auf der Rückseite der Fernbedienung finde ich allerdings ein schönes Feature Würde ich wieder kaufen.