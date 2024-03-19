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Ultraflacher 4K UHD LED Android TV
Mit diesem 4K UHD TV genießen Sie Sendungen, Filme und Spiele in höchster Auflösung. Mit Android TV, kabellosem Anschluss und Ambilight wird aus dem simplen Streamen von Inhalten ein unvergleichliches Erlebnis.
108 cm (43") Fernseher mit Ambilight
1600 Picture Performance Index
HDR Plus
P5 Perfect Picture Engine
Der Philips Quad Core-Prozessor trifft auf die Leistung von Android – das sorgt für ein aufregendes Spielerlebnis. Mit Android auf Ihrem Fernseher können Sie schnell und intuitiv durch Apps navigieren, sie starten und Videos abspielen.
Mit der vierfachen Auflösung von Full HD erhellt Ultra HD Ihren Bildschirm mit mehr als 8 Millionen Pixeln und unserer einzigartigen Ultra Resolution-Skalierungstechnologie. Erleben Sie bessere Bildqualität, unabhängig vom ursprünglichen Inhalt, und genießen Sie ein schärferes Bild mit überragender Tiefe, starkem Kontrast, natürlichen Bewegungen und lebendigen Details.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.9
von 5
311
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
Tiger2008
19/03/2024
Deutschland
Perfekter Fernseher
Der Fernseher ist spitze! Besonders das Ambilight macht das Filme schauen zu einem Erlebnis. Jeder Besucht war bisher überzeugt und überrascht über den Effekt. Mein Fernseher läuft auch noch nach 3 Jahren einwandfrei, aktuell sind es 6 Jahre. Das Bild, das hier ein Nutzer gepostet hat (mit den bunten Streifen), sieht für mich so aus, als wenn da jemand einen Ball in den Fernseher geschossen hat. Das ist niemals ein normaler Defekt.
Vorteile
Toller Bild, Ambilight
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7300 series 55PUS7303 4K UHD Android TV mit 3-seitigem Ambilight verfasst
Datum der Benutzung 2022-03-19
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7300 series 55PUS7303 4K UHD Android TV mit 3-seitigem Ambilight verfasst
Datum der Benutzung 2022-03-19
sledge69
15/01/2020
Deutschland
Funktionsumfang gut beherrschbar, tolles Bild
Gekauft als Schlafzimmer- Fernseher weil die Hue- Beleuchtung mit Ambilght synchronisiert werden sollte. Der Effekt ist einfach genial. Ich habe noch nichts gefunden, was nicht relativ einfach umzusetzen war- ob Amazon Prime Video schauen, Kaminfeuer vom USB- Stick, Timer programmieren, OK Google- Einbindung,... Alles wie es soll, stabil und intuitiv. Das Bild ist spitze und der Ton für die Anforderung absolut in Ordnung.
Vorteile
Alle Funktionen gut integriert
Nachteile
Die Netflix- Taste auf der FB
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7300 series 43PUS7303 Ultraflacher 4K UHD LED Android TV verfasst
Datum der Benutzung 2019-09-15
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7300 series 43PUS7303 Ultraflacher 4K UHD LED Android TV verfasst
Datum der Benutzung 2019-09-15
gerd
14/10/2019
Deutschland
Verifizierter Käufer
das produkt ist in seinem bild und funktionen klas
alles funktioniert wie beschrieben einwandfrei. der fernseher ist einfach klasse
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7300 series 43PUS7303 Ultraflacher 4K UHD LED Android TV verfasst
Datum der Benutzung 2018-09-14
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7300 series 43PUS7303 Ultraflacher 4K UHD LED Android TV verfasst
Datum der Benutzung 2018-09-14
Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Android-App-Angebote variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem lokalen Google Play Store.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.
USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Amazon-Apps möglicherweise nicht immer in Ihrem Land zur Verfügung stehen. (Derzeit funktionieren Amazon-Apps nur in Deutschland, Österreich und Großbritannien)
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.
Der integrierte Google Assistent wird als Software-Update für Android TV-Modelle aus dem Jahr 2018 eingeführt.
Die Funktionalität ist abhängig von den integrierten ChromeCast Apps und Smart-Geräten. Weitere Einzelheiten erhalten Sie auf den entsprechenden Seiten der integrierten ChromeCast Produkte.