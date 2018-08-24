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Eingestellt

6000 seriesUltraflacher 4K Fernseher powered by Android TV™

49PUS6551/12

3.4

| (169) Bewertungen

Ultraflacher 4K UHD-LED-Fernseher powered by Android TV

Die wunderschön gefertigte Philips 6500-Serie ist auf dem Markt. Erleben Sie Ihre großartige 4K Ultra-HD-Bildqualität und betreten Sie eine Welt voller Unterhaltung mit Android TV. Der schmale Rahmen und der bogenförmige Standfuß vervollständigen den Look einer eleganten Designerausführung.

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TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben.1

mit 2-seitigem Ambilight

Ultraflacher 4K UHD-LED-Fernseher powered by Android TV

  • 123 cm (49")

  • 4K Ultra-HD-LED-Fernseher

  • Quad Core, 16 GB und erweiterbar

  • DVB-T/ T2/ T2-HD/ C/ S/ S2<br>

Erleben Sie besseren Kontrast sowie bessere Farbleistung und Schärfe mit HDR Plus

Erleben Sie besseren Kontrast sowie bessere Farbleistung und Schärfe mit HDR Plus

High Dynamic Range Plus ist ein neuer Videostandard. Er definiert Home Entertainment mit fortschrittlicher Kontrast- und Farbtechnologie neu. Genießen Sie ein alle Sinne berührendes Erlebnis, bei dem die ursprüngliche Vielfalt und Lebendigkeit beibehalten wird und das den Inhalt wie vorgesehen widerspiegelt. Das Ergebnis? Hellere Highlights, bessere Kontraste, mehr Farben und bessere Details als je zuvor.

Entfesseln Sie die Leistung von Quad Core und integriertem Android

Entfesseln Sie die Leistung von Quad Core und integriertem Android

Der Philips Quad Core-Prozessor trifft auf die Leistung von Android – das sorgt für ein aufregendes Spielerlebnis. Mit Android auf Ihrem Fernseher können Sie schnell und intuitiv durch Apps navigieren, sie starten und Videos abspielen.

4K Ultra HD – besser als jede Auflösung zuvor

Der Ultra-HD-Fernseher verfügt über die vierfache Auflösung im Vergleich zu einem herkömmlichen Full-HD-Fernseher. Mit mehr als 8 Millionen Pixeln und unserer einzigartigen Ultra Resolution-Hochskalierungstechnologie erleben Sie die bestmögliche Bildqualität. Je höher die Qualität des ursprünglichen Inhalts, desto besser sind Bilder und Auflösung. Genießen Sie schärfere Bilder, mehr Tiefenwirkung, faszinierende Kontraste, fließende, natürliche Bewegungen und fehlerfreie Details.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.4

von 5

169

Bewertungen

24/08/2018

Deutschland

Deutschland

gutes Gerät für kleines Geld

sehr gutes Gerät mit Android TV echt Klasse einziger Mangel ist der geringe Arbeitsspeicher

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series 43PUS6551 Ultraflacher 4K Fernseher powered by Android TV™ verfasst

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Diese Bewertung wurde für 6000 series 43PUS6551 Ultraflacher 4K Fernseher powered by Android TV™ verfasst

25/07/2018

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Gerät

Alle genannten tech. Daten entsprechen genau dem TV . Es wurde mir als 2018 Model verkauft (Media Markt). Soft und Firmwarestand war bei Inbetriebnahme Stand September 2017. Schon etwas merkwürdig. Update der Firm und Software dauert ca. 45 Minuten (USB Stick). Bis dato keine Beanstandungen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series 49PUS6551 Ultraflacher 4K Fernseher powered by Android TV™ verfasst

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Diese Bewertung wurde für 6000 series 49PUS6551 Ultraflacher 4K Fernseher powered by Android TV™ verfasst

25/07/2018

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Gerät

Alle genannten tech. Daten entsprechen genau dem TV . Es wurde mir als 2018 Model verkauft (Media Markt). Soft und Firmwarestand war bei Inbetriebnahme Stand September 2017. Schon etwas merkwürdig. Update der Firm und Software dauert ca. 45 Minuten (USB Stick). Bis dato keine Beanstandungen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series 49PUS6551 Ultraflacher 4K Fernseher powered by Android TV™ verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Android-App-Angebote variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem lokalen Google Play Store.

  3. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  4. Cloud-Gaming-Angebote abhängig vom Spieleanbieter.

  5. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  6. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.

  7. Google Cast-Funktion ist abhängig von Google Cast-fähigen Apps und Geräten. Weitere Informationen finden Sie auf der Google Cast-Produktseite.

  8. Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.

  10. USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.