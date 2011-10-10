Eingestellt
5FF2CMI/00
Jedes Bild erzählt Ihre Geschichte
Zeigen Sie Ihre Digitalfotos mit derselben Qualität und den kräftigen Farben professioneller Fotoabzüge an! Die einfachste Weise, Digitalfotos ohne PC anzuzeigen. Der PhotoFrame 5FF2CMI von Philips bereichert Ihre Wohnwelt mit seinem schlanken und eleganten Design.
14,2 cm (5,6") LCD
14,2 cm (5,6") Anzeigebereich
Flexible Anzeigemodi geben Ihnen die freie Auswahl bei der Anzeige Ihrer Fotos: ein Bild nach dem anderen, Miniaturansicht für schnelles und einfaches Suchen oder Erstellung einer Diashow Ihrer schönsten Fotos.
Ein Diashoweffekt zur Anzeige von Fotos als Collage, die automatisch und zufällig aus verschiedenen Fotos zusammengesetzt wird, um unschöne Ränder zu vermeiden, die durch Fotos entstehen könnten, die kleiner als der Bildschirm sind.
Farbdisplays holen dank kräftiger, lebensechter Farben das Beste aus Ihren Fotos, indem sie die gleiche Farbenvielfalt wie auf professionell gedruckten Fotos anzeigen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.0
von 5
1
Bewertung
coenVdg
10/10/2011
Nederland
Dit produkt heeft een mooi design maar prestaties vallen wat tegen
De steelstofzuiger kan goed worden gebruikt als kruimelzuiger. De stofzuiger is dan handig in gebruik, omdat je niet hoeft te bukken. Zodra het op te zuigen stof wat moeilijker wordt (bv gruis uit kalkmuur) is de kracht ontoereikend.
Diese Bewertung wurde für 5FF2CMI PhotoFrame verfasst
Diese Bewertung wurde für 5FF2CMI PhotoFrame verfasst